Какво да правите, когато откриете гризачи в градината си

Докато подготвяте градината си за пролетта и почиствате цветните лехи, вероятно отделяте известно време, за да помислите за насекоми. Макар че червеите може да са полезни, със сигурност не искате бръмбари или други насекоми да повредят крехката листа на вашите растения. Ами гризачите обаче? Много хора не планират тези досадни същества да се появят в градините им, но те могат да бъдат често срещано и необходимост от третиране неудобство в някои райони.

Ако видите признаци на гризачи в градината си, включително ако ги зърнете, или разсадът ви сякаш изчезва за една нощ, може да имате посетители от мишки, земноводни, къртици или мармоти. Може също да откриете подземни тунели в някои райони или купчини пръст в други, които обикновено се намират на входа на дупката. Друг път ще видите изпражнения. Ако това ви звучи като вашия двор, разберете какво има там и колко е лошо нашествието, преди да определите най-добрата стратегия за премахване. За съжаление, отърваването от гризачи в почвата ви не винаги е лесно, особено ако нашествието е сериозно.

Отървете се от мястото, където живеят

Въпреки че можете да опитате да хванете и пуснете гризачи, няколко други стъпки биха могли да бъдат също толкова ефективни. Първо, започнете, като откриете къде живеят. Това може да е в купчини компост, в или около хранилки за птици, зад купчини дърва или в кофите за боклук отстрани на къщата. След като разберете къде се намират, отървете се от домчето им. Това ще им затрудни да останат близо до градината ви. След това премахнете всички купчини дърва и храсти, поддържайте високата трева късо окосена и напръскайте купчините компост с маркуч, за да направите пространството по-малко привлекателно. Също така, не правете често срещаната грешка с мулчирането , като добавяте твърде много материал в цветните си лехи, тъй като това може да създаде отлично местообитание за тези животни, което да нарекат свой дом.

След това, отървете се от каквото и да ядат, когато е възможно. Това може да означава премахване на хранилките за птици за известно време и преместване на боклука на сигурно място с плътно затворен капак. Също така, работете по третирането на ларвите на тревата, популярен източник на храна за къртици, мармоти и други вредители. Прилагането на млечни спори или други продукти за третиране на тревни площи ще направи тези източници на храна по-малко желани.

Обезопасете градинската си площ

Когато се справяте с по-големи гризачи, които ровят из градината ви, работата е малко по-предизвикателна. Можете да започнете със стъпките по-горе, но ако са там заради вашите растения, ще трябва да бъдете по-агресивни, за да ги държите навън. Добра отправна точка е да запечатате всички точки на влизане. Това може да означава, че трябва да използвате ограда с малки отвори. Здравата ограда е идеална, защото би трябвало да държи всички вредители навън. Можете да направите още една стъпка, като използвате платно по ръба на оградата. Това прави още по-трудно преминаването. Ще трябва обаче да копаете под линията на оградата и да поставите платното на около 45 см под горния слой на почвата, за да предотвратите копачите да се заравят в градината.

Ако всичко друго се провали, има по-модерни решения, които можете да изпробвате. Например, можете да намерите устройства за отблъскване на гризачи, които работят, за да ги държат далеч. Може също да се наложи да промените решенията, които използвате през годината, докато гризачите се научат да ги преодоляват, например когато осъзнаят, че устройствата за отблъскване всъщност не им вредят. За съжаление, ако градината е препълнена с гризачи, може да се нуждаете от професионален дезинсектор , който да ви помогне да поставите капани, за да ги хванете.