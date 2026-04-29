Как да отглеждате цвекло в саксии за богата реколта

Искате удовлетворението да отглеждате малко продукция у дома, без изтощителната грижа да обработвате цял градински парцел? Опитайте да отглеждате цвекло (Beta vulgaris) в градинска саксия! Цвеклото е супер щадящо растение, което дава вкусни земни корени и питателни листни зеленчуци. Това е перфектен зеленчук за отглеждане, ако сте мързелив градинар . Отказването от традиционните градински лехи, за да отглеждате цвекло в контейнер, независимо дали е навън или вътре в дома ви, е чудесна алтернатива - особено ако нямате много градинско пространство.

Още: Лесно и вкусно: Задължително опитайте това мариновано цвекло

Освен че спестявате няколко долара в магазина, отглеждането на цвекло в контейнер улеснява контрола и наблюдението на проблеми като качеството на почвата и вредителите. Като повдигате градината си, вие също така спестявате пари и осигурявате на цвеклото по-подходящо пространство за растеж.

Как да прочистите черния си дроб с цвекло

За да започнете, изберете правилния съд за тези цвекла. Тъй като те изискват достатъчно място за растеж на корените, те се нуждаят от саксия с дълбочина поне 25 до 30 см. Също така, уверете се, че саксията има добри дренажни отвори, за да предотвратите преовлажняване на почвата, което води до гниене на корените . Изборът на качествен материал за саксия помага. Теракотата е отличен избор, тъй като е пореста и няма да позволи на влагата да се задържа твърде дълго, което ще помогне за предотвратяване на проблема с подгизналите корени. След като изберете саксията си, напълнете я с рохкава, добре дренирана почва за засаждане. След това засадете семената си на около 2,5 см дълбочина и на разстояние едно от друго.

Още: Как да подготвим почвата за цвекло, за да поникне равномерно

Как да накарате разсада от цвекло да вирее в саксия на открито

Отглеждането на цвекло в открити контейнери е по-добър подход, отколкото отглеждането му на закрито. По този начин те все още могат да получават много слънце и да се радват на естествени метеорологични цикли. Поставете саксиите си на място, което получава около седем часа пълно слънце всеки ден. Особено ветровит ден вероятно ще изсуши почвата по-бързо, така че не забравяйте редовно да проверявате почвата и да поливате зеленчуците. Поддържайте почвата влажна, но не и подгизнала.

Въпреки че засаждането на нещо в саксия, а не в градинска леха, ви помага да избегнете наземни вредители, все пак ще трябва да внимавате за вредители като бълхи и листни въшки по зелените растения. Търпението се отплаща, когато става въпрос за прибиране на реколтата, което ще бъде около месец и половина след засаждането им. Визуално, прибирането на реколтата от цвекло се случва, когато видимите коренови рамена се издигнат над линията на почвата и корените достигнат приблизително размера на бейзболна топка – освен ако не сте засадили един от тези гигантски сортове цвекло . За да приберете реколтата, леко разрохкайте почвата в саксията около всяко цвекло, преди да го извадите.

Как да подготвите и да се насладите на реколта от цвекло на закрито

Още: Какво представлява прочутият бургер с яйце и цвекло в Австралия

Независимо дали нямате външно пространство или просто искате да градинарствате целогодишно, можете лесно да отглеждате цвекло на закрито с правилната настройка. Най-голямото препятствие е да се уверите, че има достатъчно светлина. Цвеклото е слънцелюбиво кореноплодно растение и най-слънчевият ви перваз вероятно няма да предложи достатъчно слънчева светлина, за да му помогне да развие качествени корени. Така че, за да си осигурите успех, добавете допълнителна светлина

Зеленчук № 1 за предотвратяване на артериална плака

Позиционирайте светлината на няколко сантиметра над разсада и регулирайте височината, докато расте. Цвеклото ще се нуждае от около 12 до 14 часа изкуствена светлина всеки ден. Тази настройка улеснява цвеклото, отглеждано на закрито, да получи необходимата му енергия.

Кога е най-добре да се прибере реколтата на морковите и цвеклото, за да издържи до пролетта

Отглеждането на растение на закрито означава и промяна в режима ви на поливане. За разлика от саксийните растения на открито, липсата на редовен изпаряващ се вятър означава, че почвата ви задържа влагата малко по-дълго. Проверявайте я от време на време с пръст, за да се уверите, че цвеклото ви не стои във влажна пръст. Поддържайте дневна температура на околната среда между 15 и 21 градуса по Целзий и около 10 до 15 градуса по Целзий през нощта, за да поддържате разсада здрав и щастлив. Реколтата обикновено идва 50 до 70 дни след първоначалното засаждане, подобно на цвеклото на открито. Независимо дали решите да поставите саксиите си на слънчева тераса или под вътрешна лампа, отглеждането на цвекло в контейнери е лесен и възнаграждаващ начин да донесете пресни продукти директно в кухнята си.