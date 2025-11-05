Най-доброто време да купите коледна звезда, за да издържи през празниците

За много хора празничният сезон не е завършен без красива коледна звезда, украсяваща масата в трапезарията или камината. Но ако някога сте си донесли такава вкъщи твърде рано, знаете колко е разочароващо, когато яркочервените листа увехнат преди да настъпят празниците. За да ви помогнем да определите правилния момент, разговаряхме с експерти по градинарство, които споделиха кога е най-подходящото време за закупуване на коледна звезда, за да остане жизнена до новата година.

Къде да купя коледна коледна звезда

Преди да започнете да пазарувате, ще трябва да изберете добро място, от което да закупите вашето стайно растение за празниците. „Купете растението си от реномиран градински център“, препоръчва експертът по стайни растения Лиза Елдред Щайнкопф. „Магазинът за хранителни стоки и големите магазини може да са по-евтини, но растенията често се грижат по-добре в градински център.“ Коледна звезда, отгледана в здравословна среда, може да издържи дори по-дълго, отколкото очаквате, след като я донесете у дома.

Как да изберем коледна звезда

Когато купувате коледна звезда за дома си, Щайнкопф препоръчва да разгледате жълтия цвят в центъра, а не цветните прицветници. „Купете коледна звезда, която има малки жълти цветове, все още плътно затворени в центъра“, казва тя. „Ако е в декоративен ръкав, уверете се, че растението не стои във вода. Растението може да изглежда добре, но корените може да гният.“ Тя също така предлага да се избягват прекалено сухи или увиснали коледни звезди и да се избере растение, което се съхранява далеч от вратите на магазините и течението.

Експертът по стайни растения Енид Офолтер препоръчва да се проверяват коледните звезди за белокрилки , често срещан вредител, който оставя малки бели петна по листата на растенията. „Може да бъде трудно да се премахнат тези малки вредители, така че избягвайте да купувате заразени коледни звезди“, казва тя.

Най-доброто време за закупуване на коледна звезда

Докато много хора обикновено чакат до средата на декември, за да си купят коледни звезди, най-доброто време за покупка е обикновено в средата или края на ноември, когато за първи път отидат в магазина. Според Офолтър, ранното пазаруване ви позволява да разгледате най-добрия избор от растения.

Въпреки това, ключът към това да се уверите, че вашата коледна звезда ще издържи през празниците, е да изберете растение със затворени цветове и листа, които не са достигнали пиковия си цвят. „Можете да ги купите веднага щом пристигнат в магазина. Просто се уверете, че сте избрали хубаво, прясно растение. То ще издържи през целия сезон, ако се грижите добре за него“, казва Щайнкопф.