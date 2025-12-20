Войната в Украйна:

Как да направите зимна резитба на лозите

Въпреки че зимата е време за престой за много растения и дървета, тя може да бъде и важно време за специфични задачи по грижата за растенията, като резитба. Макар че има някои растения, които трябва да избягвате да резитбавате през зимата на всяка цена , това е чудесно време да се грижите за тези, които са в фаза на покой. Резитбата не е само за поддържане на лозите във форма, но и за производителността. Резитбата в неподходящо време може да намали количеството плодове, които произвеждат вашите растения, и също така да ограничи растежа им. Едно популярно плододаващо растение, което винаги трябва да се подрязва през зимните месеци, е лозата (Vitis vinifera). Въпреки че може да се притеснявате, че гроздето е трудно за поддръжка, след като знаете какво да правите, всичко става много по-лесно. 

Лозите следват много специфичен модел на растеж, което прави зимата идеалното време за резитба. След като лозите окапят листата си в късна есен, те навлизат във фаза на покой, която продължава до пролетта, когато цикълът на растеж започва отново. Резитбата, докато лозите са в покой, помага да се избегне намеса във фазите на растеж и производството на грозде.

Ако пропуснете задачите по резитба на лозите си, те могат да обрастат и да дадат по-ниско качество и по-малко грозде. Въпреки че има много съвети и трикове за резитба на лози, знанието как да ги подрязвате правилно е също толкова важно, колкото и времето. Ползите от правилната резитба включват подобрен въздушен поток, позволява на слънцето да достига до гроздето по-ефективно и помага за намаляване на вероятността от болести, като помага на листата да изсъхнат.

Как зимната резитба подготвя лозите ви за по-добър растеж

Когато сте готови да се заемете с резитбата на лозите си, фокусирането върху основите ще направи целия процес много по-лесен. Добро начало е да следвате правилото на трите „Д“ за правилна резитба , което включва премахване на всички болни, мъртви и повредени части на лозата. Не забравяйте да подрязвате с чисти, заострени ножици и да ги дезинфекцирате по време на процеса на резитба, между лозите, ако имате работа с болни части. Твърде големият растеж кара лозите да станат непокорни, пренаселени и трудни за управление. Следващата стъпка от резитбата е прореждането на този излишен растеж, което ще поддържа лозите ви здрави и ще улесни грижите за тях. След като всички свръхрастеж бъдат изчистени, повече въздух и слънчева светлина ще могат да достигнат до вашите лози и грозде, което ще доведе до добри реколти и по-здрави лози като цяло. 

Когато лозите ви започнат да растат отново през пролетта, зимната резитба, която сте направили, ще започне да се отплаща с по-добър и по-стабилен растеж. След като всички свръхрастеж и проблемни части на лозите бъдат премахнати, лозите могат да се съсредоточат върху развитието на качествени плодове, а не върху прекомерния растеж, който само би откраднал енергията на лозите, което би довело до по-нискокачествени плодове. Резитбата е важна част от това да имате здрави лози и вкусно, качествено грозде. Това не е задача, която трябва да се пропуска или не. Превръщането на зимната резитба в редовен навик ще помогне на лозите ви да останат продуктивни и здрави за дълго време напред.

 

 

 

 

 

