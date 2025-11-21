Направете това през студените месеци и напролет ще имате най-здравия разсад

Зимата чука на вратата ни, но само след няколко месеца отново ще започнем да отглеждаме семена. Някои от тези семена изискват студена стратификация, която излага семената на период на ниски температури.

Още: Една капка прополис прави чудеса в градината – ето как

Обикновено хората симулират този цикъл на ниски температури, като оставят семената в хладилника, но можете да освободите място в хладилника, като просто оставите семената навън, тъй като студеният хладилник така или иначе е предназначен да симулира зимата.

Ако разгледате как растат растенията в дивата природа, където растенията пускат семена през есента и след това растат отново през пролетта, разбирате, че тези семена са изложени на дъжд, сняг и ниски температури през зимата. Не просто оцеляват при този студ; някои семена буквално се нуждаят от този студен взрив, за да покълнат през пролетта.

Още: Ако направите това с розите СЕГА, напролет няма да ги познаете

Въпреки че няма твърди и бързи правила за това какви видове семена изискват тази студена обработка, повечето цветя и билки го правят, въпреки че някои трайни насаждения като астри и настурции и някои едногодишни видове като цинии не го правят. Докато повечето зеленчуци не го правят, някои - като грах и артишок - го правят.

Въпреки че съществуват много списъци с билки и цветя, изискващи стратификация, никой не е изчерпателен. Често обаче можете да намерите тази информация на опаковката със семена или просто да потърсите името на растението и „студена стратификация“. Най-безопасно е да приемете, че вашите многогодишни цветя и билки имат нужда от това.

Начин за студена стратификация на семена навън

На основно ниво, вие засявате шепа семена в почва за саксии в торба, с дренаж, която се подпира от земята и се държи изправена. Семената изживяват всичко, което зимата може да предложи, и ще започнат да покълват сами, когато времето е подходящо за това.

Още: 5 цветя, които да засадите преди зимата – издържат на студ и цъфтят по-дълго

След това можете внимателно да отделите кълновете и да ги засадите отново. Този метод означава, че семената са били изложени — и са оцелели — на действителната среда и времето, в които ще растат, което означава, че семената, които растат, са по-устойчиви на вашата ситуация на отглеждане. Не се нуждаят от втвърдяване, тъй като са отгледани на открито; можете просто да трансплантирате разсада в земята през пролетта.

Ще трябва да намерите място, където да подпрете торбите - пространството между две повдигнати легла е идеално за това, но можете също да изградите място, като използвате павета или тухли.

Торбите трябва да останат малко отворени, за да може дъждовната вода и снегът да попаднат в торбата, но не трябва да се оставят напълно отворени.

Оставете ги навън, за да изпитате времето

Още: Тайната на свежия въздух у дома: 6 растения, които всеки трябва да има

Независимо дали са покрити със сняг или замръзнали, семената трябва да са добре. Това, което е предназначено да покълне, ще поникне през пролетта. Единственото нещо, което трябва да проверите, е дали торбите остават изправени, с излагане на въздух през отвора в торбата.

Чанта с цип действа като малка оранжерия, улавяща влага и температура. По този начин това е доста ефективно място за отглеждане на вашите кълнове, въпреки че очевидно те ще надраснат временните си изкопи.

За цветен разсад повечето трябва да оцелеят при директно трансплантиране от торбичките в почвата навън. Отстранете цялата буца пръст от торбата, която ще се държи заедно от корените на разсада, и след това внимателно разбийте буцата на отделни растения и ги поставете в земята.

Още: Ето кога и как се прави правилната резитба на малиновите храсти