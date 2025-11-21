Планът на Тръмп за Украйна ще доведе до война Европа-Русия: Анализ

„Преди да се случи натиск срещу Кремъл за войната, има забързана активност от Русия, за да се отложи евентуално следващо действие, което не е в тяхна угода. Аз съм с много въпросителни около плана на САЩ и Русия за край на войната в Украйна. Нищо от основните елементи няма в мира, а изведнъж се появява европейската сигурност“. Това заяви бившият посланик на България в САЩ и вицепрезидент на Атлантическия клуб Елена Поптодорова пред bTV.

Каква е целта на мира на Тръмп?

Източник: iStock

Тя смята, че новият план за мир в Украйна, е сложен като проба. Има негативна реакция от страна на цяла Европа за този мир, посочи Елена Поптодорова.

Според нея няма президент, който да подпише и да приеме отстъпки в конкретен мирен план. „От Швеция и Германия идват предупрежденията колко Европа трябва да бъде готова за генерационна война с Русия. Швеция го казва, Финландия също и няма изгледи за начало на преговори до пролетта 2026 г. за мир в Украйна“, изтъкна тя.

Елена Поптодорова добави, че престъпленията на Русия се документират и Владимир Путин ще бъде държан отговорен затова. „Важното е да бъде санкциониран Путин и да бъдат дадени оръжия за Украйна, за да защитава себе си“, настоя бившият посланик на България в САЩ.

Журналистът Константин Вълков посочи, че вторият план за мир в Украйна засяга една тема за сигурността на украинската държава, която е много близко до сигурността на НАТО. Европа и Америка трябва да продължат да подкрепят Украйна, призова Вълков.

„Този план наистина е опасен, но ако има резервен план, нещата може да изглеждат много по-добри“, коментира журналистът. Той смята, че ако Европа приеме новият план за мир в Украйна, означава последваща война с Русия.

Според него ще е опасно, ако се премине към обсъждане на плана.

