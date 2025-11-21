Спорт:

Планът на Тръмп за Украйна ще доведе до война Европа-Русия: Анализ

21 ноември 2025, 08:05 часа 424 прочитания 0 коментара
Планът на Тръмп за Украйна ще доведе до война Европа-Русия: Анализ

„Преди да се случи натиск срещу Кремъл за войната, има забързана активност от Русия, за да се отложи евентуално следващо действие, което не е в тяхна угода. Аз съм с много въпросителни около плана на САЩ и Русия за край на войната в Украйна. Нищо от основните елементи няма в мира, а изведнъж се появява европейската сигурност“. Това заяви бившият посланик на България в САЩ и вицепрезидент на Атлантическия клуб Елена Поптодорова пред bTV. 

Още: Планът от 28 точки на Тръмп за Украйна: Ексклузивни подробности от изнесените документи

Каква е целта на мира на Тръмп?

Източник: iStock

Тя смята, че новият план за мир в Украйна, е сложен като проба. Има негативна реакция от страна на цяла Европа за този мир, посочи Елена Поптодорова.

Според нея няма президент, който да подпише и да приеме отстъпки в конкретен мирен план. „От Швеция и Германия идват предупрежденията колко Европа трябва да бъде готова за генерационна война с Русия. Швеция го казва, Финландия също и няма изгледи за начало на преговори до пролетта 2026 г. за мир в Украйна“, изтъкна тя.

Елена Поптодорова добави, че престъпленията на Русия се документират и Владимир Путин ще бъде държан отговорен затова. „Важното е да бъде санкциониран Путин и да бъдат дадени оръжия за Украйна, за да защитава себе си“, настоя бившият посланик на България в САЩ.

Още: "Земята ни не е за продан": Висш украински представител отхвърли мирния план на САЩ

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Журналистът Константин Вълков посочи, че вторият план за мир в Украйна засяга една тема за сигурността на украинската държава, която е много близко до сигурността на НАТО. Европа и Америка трябва да продължат да подкрепят Украйна, призова Вълков.

„Този план наистина е опасен, но ако има резервен план, нещата може да изглеждат много по-добри“, коментира журналистът. Той смята, че ако Европа приеме новият план за мир в Украйна, означава последваща война с Русия.

Според него ще е опасно, ако се премине към обсъждане на плана.

Още: Зеленски е готов да преговаря с Тръмп за мирния план от 28 точки (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
мирни преговори война Украйна мир Украйна мирен план
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес