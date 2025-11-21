Задава ли се зима на хоризонта? Проф. Рачев охлади "страшните" заглавия

Точно месец до настъпването на зимата. Температурите обаче няма да са зимни. След седмица свършва ноември и започва месец декември, но не е зимно, нито температурите са зимни. На югоизток е топло, докато на северозапад – по-студено. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев. Той се ядоса и призова да се спре със страшните заглавия, че зимата ни връхлита и идва страшен студ. "Няма нищо такова", заяви той.

В неделя нахлува малко по-свеж въздух, който ще понижи температурите – от 20 до 13-14 градуса. "Евентуално сняг - следващия четвъртък", прогнозира синоптикът.

Времето днес

За петък важи жълт код за силен вятър за 17 области. Максималните температури ще останат в широк интервал – от 10-12 градуса в районите защитени от вятъра до 20-22 градуса в Източна България и районите чувствителни на фьон. В София максималната температура ще е около 18 градуса.

И в събота на места ще има временни разкъсвания и намаления на облачността, но ще има и валежи, на малко места и предимно слаби и краткотрайни.

В неделя от запад на изток ще превали, а вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще започнат да се понижават