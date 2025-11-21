Държавата на инвалидите: 6 пъти повече ТЕЛК-ове за 5 години

Близо 800 000 са българите с ТЕЛК решения, които държавата подпомага финансово. Има огромен скок в издаването на такива решения - за последните 5 години те са нарастнали 6 пъти.

Най-често решение за инвалидност се издава заради последици от мозъчен инфаркт или застойна сърдечна недостатъчност.

Всяка година - все повече инвалиди

През 2021 г. у нас са издадени 64 324 решения за инвалидизация, сочат данните на Националната здравноинформационна система. Само за година те скачат двойно и през 2022 г. вече са 133 935.

През 2023 г. има 221 540 ТЕЛК-ови решения, а през 2024 г. - 243 251.

Наблюдава се ръст и на решенията с пожизнен срок, като през 2023 г. са издадени 83 228 такива решения, а през 2024 г. - 92 164.

Няма официална статистика обаче за това колко от въпросните 800 000 решения на териториалните експертни лекарски комисии са с процент на инвалидност над 90%, както и колко от решенията са с клауза "с право на чужда помощ", което осигурява на инвалида услугата "Личен асистент".

Най-много ТЕЛК-ове - в София и Пловдив

През годините разпределението на издадените решения по градове се променя.

Докато през 2021 г. най-много ТЕЛК-ове са издадени в Стара Загора, Плевен, Сливен, Русе и Силистра, то година по-късно първенството взимат София, Плевен и Враца.

От 2023 г. до днес София и Пловдив са начело на класацията за най-много новоиздадени решения.

Източник: Getty Images

Най-честите диагнози

Решения за инвалидност се издават най-често заради последици от мозъчен инфаркт или застойна сърдечна недостатъчност. Следващите диагнози в статистиката са захарен диабет, параноидна шизофрения и стар инфаркт на миокарда.

Ортопедичните импланти на стави също влизат в категорията заболявания, подлежащи на освидетелстване за ТЕЛК.

Мъжете или жените са повече

Най-често решения за инвалидизация се издават на мъже на възраст от 60 до 79 години, следвани от жените между 40 и 59 години.

Над 10 000 жени от 80 до 99 години имат ТЕЛК-решение, срещу 4700 мъже на същата възраст, предаде БГНЕС.

Право на месечна финансова подкрепа имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст. Ако увреждането им е от 50 до 70,99%, те получават обезщетение в размер 7% от линията на бедност; ако е от 71 до 90% степен на увреждане - обезщетение в размер 15% от линията на бедност; ако е над 90% степен на увреждане - получават обезщетение в размер 25% от линията на бедност; ако е над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест, получават и обезщетение в размер 30% от линията на бедност; и за увреда над 90% с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, получават и обезщетение в размер 57% от линията на бедност.