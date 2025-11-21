В Украйна бомбардираме това, което трябва да е наше - Киев, Одеса: Руски тв водещ говори (ВИДЕО)

"Ако анализираме нашите най-скорошни въздушни удари, като наслагваме карта върху карта, то ... знаете как Германската демократична република (ГДР) все още съществува, ако погледнем резултатите от избори в Германия. Синя зона, където „Алтернатива за Германия“ печели, съвпада с ГДР. Същото е и с нашите въздушни удари (в Украйна) – ако ги погледнем, можем да определим военната логика, че изолираме театъра на военните действия. Но може да го кажем и различно – повечето удари имат за цел западния бряг на река Днепър и Одеска област. На западния бряг са Киев, Днепропетровск (Днипро) и Запорожие. Разрушаваме логистиката на западния бряг и северния Черноморски регион. Правейки това, провокираме не просто Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), но и мирното население да напуска тези територии. Особено мирното, официално мирното население, което е „заразено с бандеровската болест. Въздушните ни удари обозначават територията, която трябва да стане наша".

Всичко това са думи на поредния руски ултранационалист и Z-блогър – Александър Казаков. Той е водещ в руската държавна телевизия "Россия-1", който се изявява като "политолог" и съответно политически експерт. Думите му са още едно потвърждение какво налага режимът на руския диктатор Владимир Путин като възприятие за Украйна - пълната ѝ капитулация - Още: За какво да празнувам Ден на Русия - че живеем скапан живот: 31 месеца затвор за тези думи (ВИДЕО)

Politician and propagandist Aleksandr Kazakov publicly admits that one of the goals of Russia’s strikes on Ukraine’s infrastructure is to drive out residents from the territories Russia intends to occupy. pic.twitter.com/YnFMXyOQLB — WarTranslated (@wartranslated) November 20, 2025