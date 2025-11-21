Бюджетът за култура през 2026 г.: Съобразяване с реалностите или нула ръст и неадекватност?

На 20 ноември Комисията по културата и медиите в Народното събрание прие на първо гласуване законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 г. По време на дискусиите и представянето от страна на министър Мариан Бачев стана ясно, че бюджетът за култура се "съобразява с реалностите", но едновременно с това Съюзът на артистите в България (САБ) излезе с позиция срещу предвидения бюджет и го нарече неадекватен и подигравателен.

Снимка: iStock

В заседанието участваха генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев, председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ) Симона Велева и членовете на СЕМ Къдринка Къдринова и Габриела Наплатанова, генералният директор на Българското национално радио (БНР) Милен Митев, генералният директор (извън мандат) на Българската национална телевизия (БНТ) Емил Кошлуков, директорът на Дирекция "Финанси" на БНР Илка Дойчинова, икономическият директор на БНТ Росица Григорова.

Още: Депутат от ПП-ДБ: Бюджет 2026 таксува бизнеса за сметка на държавната администрация

В подкрепа на проектозакона гласуваха осем депутати - от ГЕРБ - СДС, ИТН, "БСП – Обединена левица" и "ДПС - Ново начало", двама депутати от "Продължаваме промяната - Демократична България" се въздържаха, а против гласуваха двама народни представители от политическите партии "Величие" и "Възраждане", съобщава БТА.

Мариан Бачев: "Съобразяваме се с реалностите"

Снимка: БГНЕС

Министър Мариан Бачев представи проектобюджета за култура за следващата година. С него на заседанието бяха зам.-министрите на културата Тодор Чобанов и Ашот Казарян и директорът на дирекция "Бюджет и финанси" във ведомството Любомира Захариева.

Още: Официално: Мариан Бачев с нов шеф на кабинета, вярната на Слави Диана Младенова е отстранена

"Успяваме да запазим процента от 2025 г. – 0,5 от общия бюджет, но с номинално нарастване в размер на 33 762 300 евро. Сигурен съм, че не само аз, но и всички в тази зала бихме желали да видим един по-висок процент на средствата за култура. Но също така съм сигурен, че стабилността на публичните финанси, особено при този исторически първи евробюджет на страната, в контекста на сложни процеси в рамките на целия Евросъюз, налагат да се съобразим с реалностите – в името на обществения интерес", заяви Бачев, демонстрирайки загриженост за изключително ниския процент от БВП, който е предвиден за финансиране на културата през 2026 г.

Снимка: БГНЕС

"За мен и екипа на министерството това означава да работим така, че наличният ресурс да бъде инвестиран максимално рационално и устойчиво. Вярвам, че тези усилия, като наша обща цел, ще продължават да бъдат подкрепяни и от членовете на Комисията по културата и медиите", каза министърът на културата Мариан Бачев.

Още: Министърът на културата мълчи: Меси ли се Тошко Йорданов в работата на Мариан Бачев?

Обръщения направиха директорите на БТА, БНР, СЕМ и БНТ, които резюмираха постигнатото през последната година, както и най-належащото, което трябва да се свърши през предстоящата 2026 г.

САБ: Бюджетът остава неадекватен

Снимка: Съюз на артистите в България / Union of Bulgarian Actors/Facebook

Същевременно от Съюза на артистите в България (САБ) излязоха с изключително остра позиция относно финансирането на културното министерство в Бюджет 2026 г. Според тях в план-сметката за следващата година се вижда "стагнация, непрозрачност и липса на визия за сценичните изкуства". От САБ твърдят, че има разминавания в данните за това колко милиона евро са предвидени за Министерството на културата, а делът от БВП остава силно символичен и без каквато и да е стратегическа тежест.

"Увеличението" е счетоводна илюзия. Обявените 34 млн. лв. не са нов ресурс, а старата компенсация от 2023 г. през 2026 г. просто се записва в бюджета. Реалният ефект = нула ръст, а бюджетът остава неадекватен", се казва в позицията на САБ.

📢 Позиция на Съюз на артистите в България / Union of Bulgarian Actors По повод обсъждането на Законопроекта за... Posted by Съюз на артистите в България / Union of Bulgarian Actors on Thursday 20 November 2025

Според САБ в Министерството на културата "няма цели, няма реформи, няма стратегия, няма програма, няма дебат. Само мълчание." Според Съюза на артистите в България секторът е в системна криза и постоянно получават сигнали за невъзможност да се покриват разходи, липса на прозрачност, абсурдни методи на финансиране.

Още: "Доверието ни към Министерството на културата отдавна е свалено": Позиция на Съюза на артистите в България

"Този бюджет не просто не е достатъчен. Той е подигравателен. Той е миналогодишният бюджет, преоблечен като тазгодишен – без визия, без перспектива, без реформи. Така култура не се развива. Така култура се убива.", завършват от САБ.