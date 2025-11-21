Без профилактика до смърт: Когато на никой по веригата не му пука

По официални данни смъртността в България е най-високата в ЕС - 15,7 промила срещу средноевропейски 10,8. У нас средната продължителност на живота е 75 години, докато в Европа е над 81 години.

Причини - много. Но една от най-основните - потресаващо ниското ниво на профилактика, което имаме.

Мими Виткова, бивш здравен министър, обяви, че парите за профилактика се връщат и не се оползотворяват, като само за първите 9 месеца от годината около 5 млн. лв. от общопрактикуващите лекари ще бъдат върнати обратно в бюджета на НЗОК.

Примерите са фрапиращи. За скрининг на рак на маточната шийка миналата година са били планирани 9 млн. лв., а са усвоени само 1 млн. лв.

Къде е проблемът?

Най-основното е, че държавата е създала модел, в който всичко се базира на самосъзнанието. Иначе казано - положение "Всеки сам си преценя". Сами си решаваме дали профилактиката ни е важна и наложителна, сами си търсим информация какви прегледи ни се полагат, сами си ги искаме и сами си ги организираме.

В момента няма никакъв друг начин един човек да разбере през какви безплатни прегледи може да премине, освен ако изрично не бъде уведомен от личния си лекар. На личните лекари обаче само това им липсва - да се превърнат в телефонисти и да издирват пациенти. И в момента, по думи на джипита, 70% от времето им е заето с бумащина, документи и постоянно спуснати нови изисквания. За практическо лекуване - колкото остане. Почти никой личен лекар няма капацитета, времето и ресурса да прозвънява пациентите си, за да ги информира за полагащата им се профилактика.

Но дори и да ги информира? Нима българинът изведнъж ще се юрне към кабинетите? Макар силно негативно настроени към света, в който живеем, ние сме необясними оптимисти по отношение на здравето си. Щом нищо не ни боли, значи сме бомба. Болестите се случват на другите. Ние сега имаме прекалено много работа, за да се занимаваме с такива глупости.

А и кой ще ни накара? В закона има предвидена глоба до 100 лв. за неявяване на профилактичен преглед, но къде се е чуло и видяло някой някога да бъде глобен? Държавата е абдикирала от казуса и ни е оставила да се оправяме. Кой колкото иска да живее, парите в бюджета на Касата си вървят.

В Европа действат сериозно

Както обаче високата смъртност у нас си има обяснение, така и по-ниската смъртност в Европа си има обяснение. На всички нормални експерти по света и у нас им е ясно, че профилактиката е много по-евтина от лечението. И затова в държави, на които им е важно публичният ресурс да не се пилее ненужно, са взели строги мерки. България, естествено, не е такава държава. Тук и децата вероятно са чували за източването на Здравната каса. Ако всички вземем да намалим боледуванията, как ще става тая работа?

Във Франция например има режим на задължителност за профилактични прегледи за работещите. Работодателите са задължени да създават нужната организация, а държавата е разписала изискванията си за отделните случаи, професии и статути на гражданите.

Подобна е и ситуацията във Великобритания. Там личните лекари не се занимават с информационни кампании. На база централизирана система се изпращат регулярно писма-покани за прегледи, съобразени с възрастта и здравословното състояние на всеки. При проблематичен резултат от изследванията, поканите за профилактика зачестяват, защото системата автоматично приема, че ако си в рискова група за някакво заболяване, трябва да ходиш по-редовно на лекар. И никой не смее да откаже под страх от санкции. Защото това са държави, които приемат законите и разпоредбите си на сериозно и следят за тяхното спазване.

Българинът е болен и не живее дълго. Но го разбира, когато за профилактика е прекалено късно. И се почват едни дълги и скъпи лечения, едно изписвание на торби с лекарства всеки месец, едно лудо харчене на пари. Държавата се тюхка защо така все сме последни по здраве, пък пари всяка година се дават повече. И уж закони имаме, и уж санкции, но всъщност на никой по веригата не му пука. От парите за здраве са важни парите, не здравето.

Автор: Десислава Любомирова