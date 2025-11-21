След инцидент на пешеходна пътека: Трябва ли да има ограничения за възрастните шофьори

След една определена възраст здравословните промени настъпват много бързи и трябва хората сами да си направят самооценка. Може да се помисли и за промяна на времето, за което се издава шофьорската книжка след определена възраст. Може да е с по-малка валидност. Не ми е известно да има такава законодателна инициатива. Това каза комисар Мартин Цурински, зам.-началник на отдел "Пътна полиция" към СДВР в ефира на Нова телевизия.

Повод за този негов коментар стана инцидента в столичния кв. "Драгалевци", където 80-годишен шофьор блъсна 75-годишен трудноподвижен мъж на пешеходна пътека. Пострадалият мъж е настанен в болница със счупен таз, но без опасност за живота.

Комисар Цурински съобщи, че водачът, причинил инцидента, е правоспособен шофьор от 1972 г. Шофьорската му книжка е подновена през 2022 г. и е валидно до 2032 г. За своя над 50-годишен стаж зад волана той има 11 нарушения с лек характер - 6 акта и 5 фиша, които е заплатил.

Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България подкрепи тезата за по-строг контрол. Той обаче беше категоричен, че на пътя трябва да има само "можещи и знаещи водачи", а не трябва да се делят на "млади и стари".