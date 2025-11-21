Спорт:

21 ноември: Военноморска Турция е на колене при Варна. Златоград празнува

21 ноември 2025, 07:35 часа 536 прочитания 0 коментара

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

21 ноември в историята на България 

21 ноември е паметен ден в историята на България. На тази дата през 1912 година се състои битка край Варна по време на Балканската война (1912-1913). Българските миноносци "Летящи", "Смели", "Строги" и "Дръзки" под командването на кап. II ранг Димитър Добрев нанасят погром на турския крайцер "Хамидие". По нов стил на 21 и 22 ноември 1912 г. (7 и 8 ноември по стар стил) крайцерът "Хамидие" получава пробойна. От страна на турските военни сили са убити 8 души, а ранените са 30. От българска страна има единствено един ранен офицер от кораба "Смели".

Турският крайцер "Хамидие" е тежко повреден и наполовина потънал, но въпреки това успява да стигне до Истанбул. След тази загуба турците прекратяват всякакви морски операции близо до бреговата линия. Българската победа в тази битка над многократно превъзхождащия турски флот е не само сериозен материален, но и морален удар за Турция. 

На 21 ноември 1912 година за България се случва още едно значимо събитие, бележещо още една победа над турците - Златоград е окончателно освободен от османско иго под ръководството на българската войска от командир подпоручик Константин Филипов. 

21 ноември е празникът на Златоград, който се отбелязва с решение на местната управа от 1912 г. Решението е подновено на Общинския съвет от 9 септември 1992 г. 

На този ден се чества и празникът на Оряхово - освобождението на града от османско иго. Отбелязва се с Решение 7 на Общинския съвет от 19 ноември 2003 г. 

На същата дата, но през 1877 година по време на Руско-турската освободителна война (1877-1878), град Оряхово е освободен от османско иго.

Други важни събития в българската история на 21 ноември 

На 21 ноември 1885 година е създадена Централна комисия по продоволствието със заповед 84 на Военното ведомство. Нейното създаване поставя началото на Тила на Българската армия. Кап. Георги Мечконев е назначен за първи началник на Комисията. От 1947 г. до 1990 г. Комисията е наричана Тил на Българската армия.

През 1990 г. тя се обединява с Командването за материално-техническото и тилово осигуряване на Българската армия, а през 2000 г. с Медицинската служба на армията в Главно управление "Материално-техническо и медицинско осигуряване".

Датата 21 ноември 1897 година също е паметна за историята на България. Тогава е създадена е работилница за обслужване на Черноморския флот на България към Морската част. На този ден е основано кораборемонтното предприятие Кораборемонтен завод "Флотски арсенал". 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
Варна Златоград На този ден история крайцер "Хамдие"
