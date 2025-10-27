Ето кога и как се прави правилната резитба на малиновите храсти

Основната разлика между летните малини и така наречените есенни малини е, че последните дават плодове върху новите филизи. Класическите летни сортове, от друга страна, цъфтят и дават плодове само върху филизите, които са се появили предходната година, но те също така дават плодове много по-рано през сезона и обикновено са малко по-големи.

Как се подрязват летните малини

При летните малини е важно да не се губи нишката. Започвайки от втората година, на една и съща пергола винаги се отглеждат две поколения пръчки – плодните пръчки от предходната година и новите пръчки за реколтата на следващата година.

Поради тази причина е добра идея старите пръчки да се отрежат до нивото на земята в средата на лятото, веднага след последната реколта. По този начин не рискувате случайно да премахнете младите пръчки, а също така дава на новите издънки на перголата малко повече място за развитие.

Кога и как се подрязват есенните малини

Сортове малини като „Autumn Bliss“, „Himbo Top“, „Polka“ или жълтоплодният сорт „Golden Bliss“, известни като есенни малини, също дават плодове на нови пръчки. След прибиране на реколтата през есента, отстранете всички издънки, като по този начин отрежете цялото малиново легло до нивото на земята.

В овощните градини тази резитба често се извършва с трион поради ограничения във времето. Покритие от есенни листа предпазва корените от замръзване. Тънък слой зрял компост осигурява хранителни вещества и предотвратява отвяването на листата от вятъра.

С пълна резитба рискът от предаване на ужасни болести по растението до голяма степен се елиминира. Нови, здрави пръчки ще поникнат от подложката на следващата пролет. Цъфтящите през есента малини също надхитряват малиновия бръмбар, тъй като бръмбарът вече не снася яйца по време на цъфтежа, а плодовете без личинки узряват от август до октомври.

Как се подрязват малините Two-Timer

Така наречените двузрели малини, които все по-често се предлагат в градинските центрове, по същество не са нищо друго освен есенни малини. Всички есенни сортове плододават два пъти, ако се култивират като летни малини, което означава, че не се подрязват веднага след есенната реколта през първата година.

След това пръчките плододават втори път в началото на лятото на следващата година. Този метод на отглеждане не е привлекателен за овощарството, тъй като реколтата отнема повече време и добивите за сезон на реколтата съответно са по-ниски.

В овощната градина обаче, където ефективността на труда и максималните добиви не са толкова важни, удължаването на периода на реколтата може да бъде доста интересно. Така че просто ги подрязвате по същия начин като летните малини, за да се насладите на две реколти.

Оставете здрави участъци от леторастите

Отрязаните малинови пръчки без признаци на заболяване обикновено се нарязват и компостират или изхвърлят с градинските отпадъци.

Съвет: Оставете част от леторастите до пролетта. Те служат като зимни жилища за полезни насекоми като хищни акари. Оттам те се преместват върху новите леторасти и атакуват първото поколение листни въшки, паяжинни акари и други вредители.

Правилната резитба е ключът към здрави и продуктивни малинови растения – независимо дали са летни, есенни или двузрели. Като спазвате особеностите на всеки тип и подрязвате навреме, осигурявате силен растеж, по-малък риск от болести и богата реколта година след година. Малко внимание след прибирането на плодовете се отплаща многократно – с нови, енергични филизи и сладки, ароматни малини през целия сезон.

