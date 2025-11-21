Бюджет 2026 няма да бъде прекроен: ИПИ се обяви против парите за армия и полиция

„Няма да има промени в Бюджет 2026. По-скоро могат да бъдат променени мерките в областта на събираемостта на данъците. Бизнесът има разговор с правителството, защото част от мерките налагат високи разходи. Като цяло обаче по основните параметри няма да има политическо решение за промяна на внесения бюджет“. Това заяви пред bTV Икономистът от Института за пазарна икономика (ИПИ) Лъчезар Богданов.

Още: Ново увеличение на данъците ще пълни "прасе-касичката" на Пеевски: Предупреждение от Асен Василев

Богданов посочи, че в целия публичен сектор – армия, полиция, учители и лекари ще вземат сериозно увеличение на заплатите от бюджета. За сметка на това има по-малко бизнеси и работещи, добави икономистът.

Всеки дърпа от голямата пица и баница за себе си

Снимка: БГНЕС

„Ние даваме повече за съдебна система и полиция. Въпросът е трябва ли да има много полицаи, прокурори и съдии, при положение, че натовареността на делата и населението намалява. Въпросът е как да има ефективност, а не да се увеличават заплатите в силовите структури на конкретна щатна бройка“, възмутен е Богданов от мерките в бюджета.

Още: Депутат от ПП-ДБ: Бюджет 2026 таксува бизнеса за сметка на държавната администрация

И продължи с критиките си, че като има повече пари в бюджета, трябвало веднага да се дадат на силовите структури. „Всеки заделя за себе си част от голямата пица или баница, а другите да протестират, ако искат. Човек трябва да знае, че като влезе в обществена структура, да знае какви са правилата на играта“, настоя Лъчезар Богданов.

Бившият социален министър Христина Христова също смята, че няма да има съществени промени в Бюджет 2026. „Не можа да се направи диалогът в Тристранката за бюджета и да се приключи дебатът за минималната работна заплата. В такава трудна ситуация е по-добре да отидем в демократичните формати, да се казва мнението и да се направят дебати с аргументи за бюджета, а не да се бойкотира“, коментира тя по адрес на работодателите.

Според нея ключовият въпрос, който не се е провел, е дали обществото иска държавата да взема повече от данъци.

Банкерът Левон Хампарцумян настоя да се разбере каква е ефективността на увеличението на заплатите за армията и полицията. „Какво стана с етническия мир? Сега Ахмед Доган го няма. Сега същите хора от силовите структури ще ни пазят от руснаците ли“, запита Хампарцумян и още веднъж настоя за ефективност на парите в бюджета.

Той посочи, че големият проблем в бюджетите на държавата е, че не се използват ефективни парите.

Още: Пеевски се припозна в прасето-касичка пред парламента и изпрати депутат да го надраска (ВИДЕО)