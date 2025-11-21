Financial Times: Зеленски трябва да промени управлението си

Трудно е да си представим по-добър начин за разрушаване на доверието в правителството от мащабния корупционен скандал, избухнал в Украйна, пише Financial Times. Националното антикорупционно бюро на Украйна извади подробности, че висши служители и членове от близкото обкръжение на президента Володимир Зеленски са получили подкупи в размер на общо 100 милиона долара по договори с украинския оператор на ядрена енергия "Енергоатом".

Част от плащанията е била предназначена за защита на енергийните съоръжения от атаки на руски дронове и ракети. За украинците, които се подготвят за поредната зима без отопление и електричество, това е достатъчно, за да им закипи кръвта. За украинските войници, рискуващи живота си на фронтовата линия, това е вик на предателство.

Зеленски отговори на разкритията, като поиска оставката на министрите на енергетиката и правосъдието на Украйна (последният преди това е заемал поста министър на енергетиката - става въпрос за Херман Галущенко/Герман Галущенко). Той също така посочи, че съответните украински органи трябва да разследват и да осигурят правосъдие и евентуално наказание за предполагаемия организатор на схемата за злоупотреби Тимур Миндич – негов приятел и бивш бизнес партньор, който избяга от страната часове преди разследващите антикорупционни служби да нахлуят в дома му. Действията на Зеленски бяха недостатъчни, за да предотвратят обществената и политическата реакция, която засегна него и правителството. Факт е, че украинците усещат кога се укриват факти.

През юли, когато разследващи по случая с "Енергоатом" стигнаха до Миндич и друг член от екипа на президента – бившия вицепремиер Олексий Чернишов – Зеленски се опита да ограничи антикорупционните агенции, известни със съкращенията НАБУ и САП. Членовете на парламента бяха принудени да приемат закон, ограничаващ независимостта на тези две агенции, въз основа на съмнителното твърдение, че те са се превърнали в инструменти на руска подривна дейност. След най-големите протести от началото на руската военна операция и след критики от Запада, Зеленски отстъпи. Независимостта на НАБУ и САП беше възстановена.

Украйна постигна значителен напредък в борбата с корупцията след революцията на Майдана през 2014 г. Властите и то с главен двигател Зеленски прочистиха банковия и газовия сектор, които бяха огнища на корупция, и въведоха строги процедури за деклариране на активи за длъжностни лица и политици. Както показва този случай, създадени са органи със смелостта да изкоренят самозабогатяването на върха на властта. Може би най-важното е, че украинското гражданско общество е решено да държи лидерите си отговорни. Военните условия обаче създадоха нови възможности за корупция, а старите навици трудно се изкореняват.

Зеленски е концентрирал властта на върха на държавата под ръководството на вездесъщия си началник на кабинета Андрий Ермак. В рамките на тази система лоялността се възнаграждава повече от компетентността, а толерантността към самозабогатяване и заплахата от злонамерено разследване от тайните служби са инструменти за поддържане на дисциплина. На правоприлагащите органи трябва да се позволи да си вършат работата, но това няма да е достатъчно, за да се овладее най-голямата политическа криза на президентството на Зеленски. Той трябва да промени стила си на управление.

Правителство на националното единство би било твърде нефункционално, но Зеленски трябва да го отвори за по-талантливи реформатори, да работи с конструктивни опозиционни партии и да спре да третира съперниците и независимите медии като предатели. За да се постигне това, е необходимо да се прочисти президентският кабинет и да бъдат отстранени съветниците, свързани със злоупотреби. Уволнението на Ермак, наложил "вертикалата на властта" и превърнал се в обект на обществено недоволство, изглежда неизбежно, пише още Financial Times.

Още: Новият план за мир на САЩ в Украйна: Подробностите изплуват, руснаците пак използваха Уиткоф

Този корупционен скандал избухна точно когато Украйна се бори да запази отбранителната си позиция, разчитайки на милиарди евро помощ от европейските си съюзници, и отново е изправена пред натиск от Съединените щати, които се стремят към мирно споразумение, благоприятно за Русия. Сега не е най-подходящият момент за преструктуриране на президентската власт, но допускането на задълбочаване на общественото недоверие би било още по-лошо.

И е факт - в Украйна има сериозни дискусии колко точно Русия подклажда скандала. Снощното изявление на руския диктатор Владимир Путин по темата, с което той за пореден път оспори легитимността на Зеленски и правителството, ясно показва, че Путин използва случилото се, за да гони докрай целта си - капитулация на Украйна и превръщането ѝ в негов сателит -

Превод: Ганчо Каменарски