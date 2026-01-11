Направете това с хортензиите сега, за да ги поддържате здрави и готови за цъфтеж през пролетта

Хортензиите често са „старите надежди“ на пейзажа и често има сорт, който е достатъчно студоустойчив или топлоустойчив за всяка градинска обстановка. Известните храсти с големи, ефектни цветове и буйна зеленина предпочитат сянка, но няма да се свият и да умрат, ако получат твърде много слънце. Те предпочитат обилно количество вода, но дори когато са пресъхнали, учтиво ще си съберат листата веднага след като получат подхранване. И на всичкото отгоре, те може дори да цъфтят малко по-добре, ако не получават растителна храна!

Как да подготвите хортензиите за зимата

Означава ли това, че можете да ги пренебрегнете през зимата, докато подреждате градината и се занимавате с други грижи? Ами, технически, да. Истината е, че твърдите храсти вероятно могат да преживеят пренебрегването сравнително невредими. Но адекватните зимни грижи всъщност са един от онези градинарски съвети и трикове за успешен цъфтеж на хортензии следващата пролет. Така че, отделянето на време за защита на корените и клоните им сега може да се отплати щедро след няколко месеца.

Определете какъв вид хортензия трябва да имате, за да пригодите грижите за нея през зимата

Начинът, по който ще защитите хортензиите си, ще зависи донякъде от вида им. Това е особено вярно, когато става въпрос за резитба. Но това включва и съображения, като например колко студоустойчив е всеки вид и колко скоро ще трябва да бъдат затворени за зимата. Метлистните хортензии, например, са по-студоустойчиви и вероятно могат да бъдат пренебрегнати малко по-късно в студените месеци, преди да им осигурите зимна защита. Известната хортензия тип „мопхед“ или „едролистна“ е по-деликатна и вероятно трябва да бъде затворена възможно най-рано.

Най-доброто време за подрязване на хортензиите за перфектен пролетен цъфтеж

По отношение на съображенията за резитба, двете основни категории хортензии са сортове със стара дървесина и сортове с нова дървесина. Термините описват дали цветните пъпки се образуват върху тазгодишния или миналогодишния издънка. Това разграничение очевидно влияе върху това кога да се подрязва, наред с други съображения. Ако сте загубили идентифициращата информация за вашата хортензия, разгледайте самия храст. Пъпките върху тъмната, по-твърда дървесина показват, че хортензията е от вид със стара дървесина. Сортовете с нова дървесина няма да имат пъпки през зимата, защото се образуват върху зелените, гъвкави стъбла, които ще се появят след няколко месеца.

Най-честите болести по хортензиите

Помислете за преместване на храсти, които преди това са имали тежки зими

Ако не сте цъфтели обилно през изминалия вегетационен период, преместването на хортензията ви на по-защитено място преди първите слани може да помогне. Тъй като хортензиите, които растат върху стара дървесина, не са толкова издръжливи, колкото новите видове дървесина, клоните им могат да бъдат по-податливи на замръзване от зимата. Пресаждането може да даде на хортензиите по-добър шанс да преживеят зимата. Късната есен често е най-доброто време за това, но може да се направи и през мека ранна зима. Просто се уверете, че всички листа са опадали от растението, преди да го направите.

Като цяло, най-доброто място за засаждане на хортензии са райони, които ще получат правилния микроклимат за вегетационния период, но също така ще бъдат по-защитени през зимата. Снегът е по-малък проблем от студа и вятъра. Това, което търсите, е място с естествена ветрозащитна преграда зад него, независимо дали е вашият дом, стопанска постройка или малка група дървета. Просто избягвайте да местите хортензията в райони, където се събират замръзнали кътчета - обикновено райони, които са в подножието на склоновете.

За да пресадите храста, изкопайте кръгъл ров около него, след което внимателно разрохкайте кореновата топка. Опитайте се да извадите значително количество почва около корените. Преместете храста на новото място. Дупката трябва да е около два пъти по-широка и дълбока от съществуващата коренова система. Спуснете хортензията на новото ѝ място, засипете с почва и я полейте обилно.

Поддържайте храстите добре напоявани до замръзване или дълбок сняг

Може да е трудно да се определи какъв график за поливане да се спазва, когато настъпи зимата, особено ако следвате съвети, които може да не са подходящи за вашия регион. В края на краищата, в някои райони редовно вали сняг през октомври, докато в други може никога да не се наблюдават силни замръзвания. За щастие, правилата за поливане на храсти като хортензии са доста универсални. Просто продължавайте да ги поливате, докато земята замръзне.

За много региони това означава, че храстите хортензия трябва да се поливат добре през цялата есен и началото на зимата. Давайте на храстите бавно количество вода от около 15 литра, приблизително веднъж месечно. Това се равнява на около час поливане с маркуч, настроен на струйка близо до всеки храст. Като алтернатива, можете да поставите кана или кофа с вместимост 2,5 литра с малка дупка до храста. Оставете водата бавно да се отцежда, докато съдът се изпразни. Продължавайте тази месечна рутина, докато земята замръзне или районът не завали обилен сняг.