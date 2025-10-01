Направете това с хортензиите си преди зимата, иначе няма да видите цвят догодина

Хортензиите са големи и крещящи с пищни цветове, които изглеждат почти нереално. Но за съжаление те не цъфтят сами. Трябва да се погрижите за тях, преди да настъпи зимата, иначе ще се взирате в храста си следващия юли, чудейки се къде са отишли всички цветове.

Грижа за хортензиите през есента

Задача №1: Защитете корените с мулч

Още: Пресаждане на магнолия: кога и как да го направите правилно

Хортензиите не се развиват добре, когато корените им замръзнат, така че мулчирането преди зимата наистина помага. Разстелете 5-8 см кора, борова слама или листен мулч върху кореновата зона.

Само не го притискайте плътно до стъблата, защото може да предизвикате гниене. Добрият слой мулч предпазва земята от прекалено затопляне или прекалено студено при промяна на времето, което е честа причина за стрес при растенията.

За глинести почви, смесете компост, за да подобрите дренажа, докато мулчирате. В песъчливи почви, добавете повече органичен мулч, като например листни отпадъци, за да задържите водата.

Отстранете малко мулча през март, за да може почвата да се затопли. Това предпазва корените от прекалено много студ и подготвя растенията да развият големи, смели цветове.

Още: Никога не правете тези 5 неща, когато чистите градината през есента

Задача №2: Подрежете ги леко

Хортензиите с едролистни и дъболистни листа изкарват пъпките си върху стара дървесина, така че ако прекалите с резитбата през есента, ще отрежете цветовете на следващата година.

Целта в момента не е голяма промяна - просто малко почистване. Най-добре е да подрязвате старите дървесноцъфтящи сортове веднага щом цветовете им увехнат.

Когато подрязвате хортензии, отстранете всички мъртви или триещи се клони и ако някое стъбло е станало твърде дълго, отрежете го точно над здрава пъпка. Но спрете дотук.

Още: Есента идва – а цветята ви ще оцелеят само ако знаете този трик

Ако направите нещо повече, ще съжалявате през лятото, когато цветовете не се появят. Неправилната резитба е една от основните причини, поради които хортензиите не цъфтят.

За метличестите и гладките хортензии, които цъфтят на млади дървета, пропуснете есенната резитба и изчакайте да правите каквито и да било резници през пролетта. Въпреки че технически можете да подрязвате тези сортове хортензии през есента без риск от загуба на цветове, е по-добре да изчакате до пролетта, за да избегнете по-голяма уязвимост към зимни наранявания.

Лекото подрязване през есента засилва въздушния поток, укрепва стъблата и подхранва ярките цветове. Това е бърза работа, която се отплаща много, когато настъпи лятото.

Какво да оставим до пролетта: Торене

Още: Направете това СЕГА, за да имате свежа и цъфтяща градина през есента

Торенето на хортензии през есента е лош ход. Подхранването на храстите сега ще доведе до образуването на меки, нови издънки, които няма да преживеят зимата, оставяйки растенията слаби или мъртви до пролетта.

Изчакайте, докато пъпките набъбнат през април или май, след което използвайте балансиран тор 10-10-10 или специфична смес за рози, за да подхраните цъфтежа. Изчакайте, докато почвата се затопли, когато растенията са готови да приемат хранителни вещества. Това е най-безопасният начин да получите онези масивни, цветни цветове, които гоните.

Пролетното торене поддържа цветята, без риск от повреди от замръзване. Есенното торене може да изгори корените или да привлече вредители, така че това е риск, който не си струва да се поема.

Допълнителни съвети за зимуване на хортензии

Още: Искате перфектна тревна площ? Никога не правете тези 4 неща след дъжд

Преди земята да замръзне, полейте обилно хортензиите си. Сухите корени през зимата са проблем, особено ако отглеждате хортензии в саксии. Ако имате контейнери, приберете ги в гараж или на място, защитено от вятъра.

И последно нещо: уверете се, че есенните дъждове не се събират около растенията ви. Нищо не разваля зимната подготовка по-бързо от влажна почва и гниене.

За хората в по-топлите региони, пропуснете увиването със зебло. Но не пропускайте мулчирането или поливането преди замръзване на земята. Малка подготовка като тази може да направи огромна разлика между слабо растение и такова, което е пълно с цветове през лятото.

Още: Направете ТОВА преди зимата, за да спасите градината си от вредители през пролетта