Зеленчуци, които трябва да започнете да отглеждате в контейнери този март

Ускорете вегетационния сезон, като засадите зеленчуци в саксии този март. Вместо да засеете директно всичките си култури през пролетта и да чакате, ще имате разсад, готов за преместване в градината. Просто посейте семена в контейнери, оставете растенията да узреят, след което ги пресадете или преместете контейнерите им, когато са готови. Това е чудесен начин да се занимавате, докато е хладно навън, и да се заредите с вълнение за предстоящия вегетационен сезон. Ще имате растения, за които да се грижите, независимо колко е студено или снежно!

Въпреки че някои растения се адаптират добре към отглеждане в контейнери, не всички от тях са идеални за тази работа. Най-добре е да засаждате зеленчуци, които могат да живеят в контейнерите през целия си живот, или култури, които се разсаждат добре. Репичките, например, не обичат разсаждането, но могат да живеят в средно голям контейнер. Освен това, зеленчуците се нуждаят от различни температури, за да покълнат.

Студените рамки, оранжериите и влажните куполи са чудесни инструменти за насърчаване на покълването. Ако нямате закрито пространство за покълване на семена, опитайте да си построите „направи си сам“ дървена студена рамка за вашите крехки разсади. Защитните конструкции изолират почвата, което я затопля до оптимална температура за покълване на семената. Вътре в тези конструкции използвайте тави, саксии, почва, лейка, термопостелки за разсад, вентилатор и лампи за отглеждане, за да създадете оптимална станция за размножаване на вашите зеленчуци.

Чушки

Нищо не е по-люто от лютите чушки! Но дори сладките чушки обичат топлината. Те се възползват от отглеждането си през топлите месеци от пролетта до есента. Някои производители избират да изчакат със сеитбата на семената до последната дата на сланите; това обаче създава дълъг период на изчакване, преди чушките да са готови за прибиране. Вместо това, посейте семената на чушките в контейнери, започвайки през март. Оставете ги да растат на закрито или в оранжерия, след което започнете да ги премествате навън, когато нощните температури останат над 10 градуса по Целзий.

Маруля

Повечето сортове маруля предпочитат хладно време и са идеални за сеитба през март. В зависимост от това къде живеете, можете да посеете семена в саксии на закрито, в саксии на открито или в контейнери в студена рамка. Разсадът расте бързо и ще бъде готов за разсаждане около последната дата на сланите във вашия регион. Голям контейнер може да побере марулята през целия вегетационен период, така че посейте семената в големи контейнери, ако планирате да държите растенията в саксии. Съберете реколтата си, като отрежете външните листа или като отрежете малките главички и ги оставите да пораснат отново.

Домати

Доматите са идеални за отглеждане в контейнери през март. Засяването на семената предварително дава на тези продуктивни култури достатъчно време да пораснат преди началото на пролетта. Ще е добре да ги започнете 5 до 6 седмици преди планираната дата на разсаждане. Те ще виреят в контейнери на закрито с достатъчно светлина, вода и въздушен поток. Поставете ги близо до прозорец или помислете за добавяне на лампи за отглеждане над тях, за да увеличите яркостта. Ако планирате да отглеждате този плод в контейнери през целия сезон, изберете сорт чери домати, който вирее в саксии.

Патладжан

Ако отглеждате домати и чушки, можете спокойно да добавите и патладжаните към списъка! Патладжаните са близки роднини на доматите и чушките и предпочитат подобни условия на отглеждане, за да виреят. Въпреки това, те се нуждаят от топли температури и ще страдат от късни слани, ако са навън през пролетта. Започнете сезона предварително, като посеете семена от патладжан в контейнери, след което ги оставете да растат, докато сте готови за разсаждане. Можете безопасно да разсадите патладжани, когато нощните температури се задържат над 10 градуса по Целзий. Ако температурата падне неочаквано, покрийте растенията с покривало за редове или оранжерийна пластмаса, за да ги защитите.