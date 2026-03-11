Христо Крушарски: Реферът на мача с Левски бе с черни очила – явно ни има зъб

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски коментира болезнената загуба на неговия тим от Левски. Както е известно, „сините“ победиха с минималното 1:0, след като Евертон Бала реализира дузпа, дадена в 89-ата минута за нарушение срещу Око-Флекс. Решението на съдията Димитър Димитров да посочи бялата точка предизвика множество полемики, като вчера „смърфовете“ излязоха с остра позиция по случая.

Христо Крушарски говори пред колегите от „Гонг“ като бе категоричен, че при ситуацията е имало фаул на Око-Флекс в нападение, а не дузпа. Бизнесменът допълни, че Димитър Димитров явно е бил с черни очила и има зъб на Локомотив Пловдив и самия собственик на клуба.

„За какво е този ВАР?“

„Имаше фаул в атака, но явно реферът е с черни очила. Съдията е толкова съдия, че да не казвам. Аз по принцип против тях не говоря, но явно ни има зъб. Той е от Перник, има зъб и на Рилски спортист, и на Локомотив, и на цялата ни общност. Нито ВАР, нито МАР, всичко е заспало“.

„За какво е този ВАР? Да им дам пясък и мистрия поне да свършат някаква работа. Не искам да се занимавам с тези хора. Какво да пускам жалба срещу тях? Аз водя дело за мача с Ботев, но Пловдивският съд отказва да го гледа. Защо изобщо да си тровя нервите. Ще го караме по нашенски“, каза Крушарски.

