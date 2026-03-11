Войната в Украйна:

Христо Крушарски: Реферът на мача с Левски бе с черни очила – явно ни има зъб

11 март 2026, 12:21 часа 464 прочитания 0 коментара

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски коментира болезнената загуба на неговия тим от Левски. Както е известно, „сините“ победиха с минималното 1:0, след като Евертон Бала реализира дузпа, дадена в 89-ата минута за нарушение срещу Око-Флекс. Решението на съдията Димитър Димитров да посочи бялата точка предизвика множество полемики, като вчера „смърфовете“ излязоха с остра позиция по случая.

Христо Крушарски говори пред колегите от „Гонг“ като бе категоричен, че при ситуацията е имало фаул на Око-Флекс в нападение, а не дузпа. Бизнесменът допълни, че Димитър Димитров явно е бил с черни очила и има зъб на Локомотив Пловдив и самия собственик на клуба.

„За какво е този ВАР?“

„Имаше фаул в атака, но явно реферът е с черни очила. Съдията е толкова съдия, че да не казвам. Аз по принцип против тях не говоря, но явно ни има зъб. Той е от Перник, има зъб и на Рилски спортист, и на Локомотив, и на цялата ни общност. Нито ВАР, нито МАР, всичко е заспало“.

Христо Крушарски

„За какво е този ВАР? Да им дам пясък и мистрия поне да свършат някаква работа. Не искам да се занимавам с тези хора. Какво да пускам жалба срещу тях? Аз водя дело за мача с Ботев, но Пловдивският съд отказва да го гледа. Защо изобщо да си тровя нервите. Ще го караме по нашенски“, каза Крушарски.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Локомотив Пловдив с остра позиция след загубата от Левски, „смърфовете“ скочиха на БФС и съдията

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски Локомотив Пловдив Христо Крушарски Първа лига
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес