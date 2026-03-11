Как лесно да отгледате чесън в саксия?

Добавянето на чесън (Allium sativum) към списъка с растения, които знаете как да отглеждате и за които знаете как да се грижите, е полезно не само за предпазване от вампирски атаки; това е лесно, годно за консумация растение за тези, които се интересуват от отвикване от индустриалните ферми. Всъщност, ако отделите време да се научите как да отглеждате чесън в собствени саксии у дома, това може да ви спести много пари в дългосрочен план, като се има предвид, че ще имате нови поколения за размножаване след всяка реколта. Чесънът може да се съхранява за употреба доста след сезона на прибиране на реколтата в началото на лятото, често поне три месеца, а също така е отлично растение за отглеждане на закрито и в малки пространства . Ако се окажете с малко място в градината или на терасата, всичко, от което наистина се нуждаете, за да започнете да отглеждате чесън, освен типичните градински консумативи, е 8-инчов съд с добри дренажни отвори.

Градините с ядливи контейнери са малко по-различни от отглеждането на цветя на закрито, отчасти защото те изискват много слънчева светлина и вода, за да развият хранителните вещества, които искате да консумирате. Чесънът, по-специално, обича пълно слънце - поне 6 часа пряка слънчева светлина на ден - и постоянно влажна почва (въпреки че по-младият, незрял зелен чесън може да понесе частична сянка). Има множество сортове чесън, които можете да обмислите за отглеждане у дома, от по-силни чесъни с мека шийка до по-меки на вкус твърди чесъни, но като цяло ще искате да използвате контейнер с поне 2 литра пространство, за да можете да засадите скилидките си чесън на около 4 инча една от друга, на 2 или 3 инча дълбочина - просто се уверете, че не са твърде близо до ръба, иначе луковиците ви може да пораснат и да се притиснат към всяка страна.

Как да подготвите контейнерите си за отглеждане на чесън

За да започнете градина с чесън в саксии у дома, важно е да се отбележи, че не можете да разчитате на размножаване на скилидки от магазина. Чесънът, който се продава като земеделска продукция, може да бъде третиран, за да се предотврати по-нататъшно покълване, така че е по-добре да потърсите местен разсадник или приятели, които вече отглеждат свои собствени. След като имате правилните скилидки, напълнете саксията си с глинеста, песъчлива почва, богата на органични вещества за добър дренаж и хранителни вещества във вашата градина, след което засадете чесъна със заострения му, покълващ край нагоре. Почва с неутрално pH около 7 е най-добра и можете да добавите азот в почвата около май, за да увеличите шансовете за силна реколта. Най-добрият начин да го направите е чрез странично торене, при което полагате тор около чесъна в саксията, а не директно върху него.

Въпреки това, всеки чесън, засаден в саксия, ще бъде откъснат от естествените ритми на природата, така че трябва да подложите всичките си стайни луковици на процеса на яровизация преди засаждане. Яровизацията е зимният период на покой, през който преминават растения като чесъна, в който те са генетично кодирани да се нуждаят от определен брой студени дни, за да растат. Повечето луковици трябва да останат под 4 градуса по Фаренхайт в продължение на 6 до 8 седмици, което можете да постигнете с помощта на хладилника си, стига да увиете саксиите си в пластмаса с пробити дупки за въздух.

Внимавайте за капаните на отглеждането на чесън в контейнер

Ако искате да отглеждате чесън в контейнери, друг важен фактор са условията на околната среда във вашия дом. Както споменахме, чесънът предпочита влажна почва - и всъщност се препоръчва да използвате органичен мулч, за да задържите влагата без толкова активно поливане. Влаголюбивите стайни растения ще виреят на няколко странни места в къщата , включително в банята, пералното помещение и кухнята, но може да е по-трудно да се поддържат постоянни нива на влажност на закрито. Централното отопление и въздухът могат да направят пространствата по-сухи, което може да е проблем за растения като чесъна, освен ако не добавите допълнителни елементи, като овлажнител.

Въпреки че саксията ви с чесън ще се нуждае от редовно и обилно поливане до около 30 см почва, не трябва да има прекомерна влага, когато сте готови за прибиране на реколтата. Болести като ботритис и гниене на луковицата могат да засегнат много членове на рода Allium, ако растението е залято с вода по времето, когато се премества за съхранение. Ще трябва да смените почвата в саксията си, ако някой чесън се разболее.

Чесънът може да се бере, когато листата му пожълтят, но следете за признаци, че вашето растение чесън започва да цъфти , тъй като след като луковицата се отвори, няма да е толкова лесно да се съхранява. Можете да използвате повторно почвата след прибиране на здрав чесън; тя обаче ще стане по-уплътнена, тъй като органичната материя и хранителните вещества се абсорбират, което ще я направи по-твърда и по-малко водопоглъщаща. За растения като чесъна, които изискват добър дренаж, може да се наложи да разрохкате по-старата почва и корените, като същевременно добавите повече торове, за да поддържате работата си.