Неочакваните ползи от наличието на къртици в двора ви

Има много фактори, които биха могли да привличат къртици във вашия двор. И ако случайно се сблъскате с някое от тези малки същества, първият ви инстинкт може да е да се отървете от къртиците и да поправите признаците на ровенето им. Въпреки че може да ви се струва, че градината ви не е достатъчно голяма и за двама ви, има полза да оставите природата да си свърши работата и да позволите на къртиците да се разхождат из градината ви. Те могат да направят почвата и растенията ви по-здрави, благодарение на копаенето и диетата си.

Къртиците са малки бозайници, които често се срещат в дворовете в цялата страна. Тези бозайници имат големи предни лапи за копаене на сложни подземни тунели, а диетата им се състои главно от безгръбначни като червеи и насекоми. За много градинари постоянното им копаене може да представлява неудобство, като измества или изкоренява растенията изцяло. Въпреки това, тяхното присъствие е естествена част от градината и ако погледнете отвъд видимите тунели, които оставят след себе си, можете да се възползвате от предимствата на естественото им поведение.

Както при всички диви животни, с които споделяте откритите си пространства, важно е да избягвате да докосвате или да взаимодействате директно с къртиците във вашия двор. В зависимост от вашия регион, докосването на диви животни може да е ограничено и дори нещо толкова малко, колкото вдигането на къртица, за да я преместите, излага на риск както вас, така и вашия нов любим градинарски помощник. Когато обаче бъдат оставени сами, те ще свършат най-добрата си работа за подобряване на почвата и борба с вредителите.

Как къртиците помагат за подобряване на здравето на вашата градина

Помислете за средностатистическия ден от живота на една къртица: тя копае тунели и се храни. Макар че тези задачи може да изглеждат прости, всяка от тях играе уникална роля за подобряване на здравето на вашата градина. Когато къртиците копаят, те разместват и разбъркват почвата. В резултат на това хранителните вещества и органичната материя стават лесно достъпни за растенията във вашия двор. Това тунелиране осигурява и аерация, разрушавайки уплътнената почва, която може да блокира потока на вода и хранителни вещества. Въпреки че има няколко начина сами да поправите уплътнената почва в двора си , оставянето на къртиците да се справят с част от тежката работа може да освободи време за други важни задачи на открито.

Аерирането е само едно от предимствата на това да имате къртица в двора си. Спомняте ли си как научихте по-горе, че тези малки същества са месоядни? Това означава, че те действат като естествен контрол на вредителите във вашата градина, ядейки насекоми и други безгръбначни, които биха могли да навредят на вашите растения. Къртиците ядат различни често срещани градински вредители, включително ларви, охлюви, голи охлюви, бръмбари и ларви на жерави. Всъщност, за да подхранват копаенето на тунели, къртиците могат да изяждат безгръбначни, колкото теглото им на тялото, всеки ден. И докато произвеждат отпадъци, те добавят малко тор към почвата. Като правят градината ви по-здрава, къртиците печелят прехраната си многократно.