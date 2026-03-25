Датският премиер подава оставка

Датският премиер Мете Фредериксен е подала оставка от поста си по време на срещата си с крал Фредерик, предаде британското издание "Гардиън". Оставката й дойде след като управляващите социалдемократи, макар да спечелиха изборите в Дания, отбелязаха значителен спад и на практика не постигат мнозинство в коалиция с другите леви партии, според окончателните резултати. С 21,9% от гласовете социалдемократите отбелязват най-слабия си резултат от повече от век, далеч от 27,5% през 2022 г.

Причината

По-късно Фредериксен потвърди, че е подала оставка на правителството си, тъй като е ясно, че оттеглящото се трипартийно правителство няма да има достатъчно мандати, за да продължи да функционира.

Същевременно тя подчертава неотложността на задачата за сформиране на ново правителство, тъй като „светът не ни чака там навън и той стана само по-неспокоен, откакто бяха свикани изборите“, пише още "Гардиън".

Какъв е пътят?

„Трябва да измислим как да си сътрудничим“, казва тя, намеквайки че има потенциален път напред с коалиция от левите и умерените партии.

Междувременно британското издание пише, че се очаква Фредериксен да остане на поста си като служебен премиер, докато не се сформира нова администрация. Освен това тя все още остава един от фаворитите за най-високия пост.