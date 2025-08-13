Кои са най-добрите методи за борба с къртица?

Как да се отървете от къртица във вашия имот?

Къде живее къртицата и с какво се храни?

Къртиците, които се появяват в двора ви, могат да причинят много проблеми. Те копаят земята, увреждайки кореновата система на растенията. Хранят се със земни червеи, които са необходими за плодородието. Копаят подземни проходи, в които могат да пропаднат лехи. За да се прогони вредителя веднъж завинаги, са необходими ефективни методи за прогонване на къртиците.

Най-разпространеният вид е обикновената къртица. Животните живеят в земните дълбини, животът им е в тъмното, така че очите им са недоразвити. Предпочитат райони с умерен климат и влажна почва.

Къртиците живеят сами или по двойки. Въпреки малкия си размер, те са доста ненаситни, ядат повече през лятото, по-малко през зимата.

По-голямата част от диетата на тези животни се състои от земни червеи. Къртиците ги ядат през лятото и създават резерви от червеи за зимата. Резервът може да тежи до 1-2 кг.

Засадете това в градината си и ще се отървете от къртиците

Общи принципи и методи за отърваване от животни:

• Индивидите, намерени в градина или зеленчуков парцел, се хващат и се освобождават.

• По време на монтажа на оградата се слагат репеленти.

• Използва се специална ограда, която служи като защита от къртици.

• След монтиране на оградата, репелентите се отстраняват.

Най-ефективните методи за борба с къртица

Има няколко добри метода за борба с къртиците.

1. Ултразвукови репелери

Това са мощни устройства, излъчващи ултразвук, захранвани от електрическа мрежа. Те се слагат върху почвата.

Ултразвуковите репелери излъчват високочестотни звукови вълни, които проникват под земята земята и се усилват в кухините на тунелите. Честотите на устройството се променят периодично, така че привикването към излъчвания звук е изключено.

2. Сярна бомба

За да се опушат животните под земята, се използват димни бомби, които помагат да се отървете от къртиците завинаги.

Серните бомби отделят серен диоксид при горене. Летливото вещество има остра неприятна миризма и дразни дихателните пътища на животното.

Най-ефикасният метод да се отървете от къртиците без химия

3. Капани

Да се отървете от къртици не е трудно, просто трябва да изградите няколко прости капана. Например, устройство, изработено от пластмасови бутилки. Този хуманен подход ще помогне за улавяне на животни, които са се заселили в градината, и ще ги изгони.

Капаните за къртици, направени от пластмасови бутилки, са подобни на фабричните капани, изработени от пластмасови тръби. Къртицата влиза в капана, но не може да излезе сама.

Капанът трябва да се постави вътре в тунела на къртицата, като се изкопае земята с лъжичка. Ако поставите няколко земни червеи в първата бутилка, къртицата няма да обърне внимание на миризмата на пластмаса.

Народни методи

1. Неприятни миризми

Къртицата е практически сляпа, но има силно развита обонятелна система. Логично е да се предположи, че може да бъде прогонена от района с помощта на неприятни миризми.

Един от ефективните методи е използването на гниеща херинга. При разфасоване на осолена риба е необходимо да отделите 1-2 глави и да ги увиете в хартия.

Изкопайте дупката на къртицата и поставете там вързопа. След известно време херингата ще започне да гние и ще излъчва остра, неприятна миризма. Къртицата ще се опита да я избегне.

Как да се справим сравнително бързо с къртица

Херингата може да бъде заменена с всякакъв вид развалена храна, която има остра миризма.

2. Растения срещу къртици

Някои билки и цветя имат силни миризми, които са неприятни за къртиците. Ако засадите такива култури на мястото, животните бързо ще напуснат неудобното място на пребиваване. Силно миришещите растения включват: лавандула, маточина, мента, чесън, лук, невен, сибирски зюмбюли, нарциси.

Невенът обикновено се засява по границите на мястото, а лукът и чесънът се засаждат по контура на лехата.

3. Рициново масло

Добре познат метод за борба с градинските къртици е рициновото масло. Миризмата му плаши животните и те бързо напускат района.

Можете да използвате масло под формата на гранули. За целта полейте почвата, близо до която сте забелязали купчини изкопана пръст. Поставете гранули рициново масло върху влажната почва, полейте ги за по-добро абсорбиране на маслото в почвата.

Ако рициновото масло е в течна форма, 200 мл масло трябва да се смесят с 3 супени лъжици течен сапун. Разредете сместа с вода в съотношение 80 мл от продукта на 10 литра вода. След това периодично поливайте почвата с получения състав.

4. Наводняване на проходи

Друг ефективен метод за борба е наводняването на изкопаните от къртицата проходи. За да направите това, трябва да изкопаете един канал, да спуснете маркуч в него и да изпомпате колкото е възможно повече вода под земята.

Методът ще работи, ако къртицата се е появила наскоро на мястото и все още не е успяла да изкопае разклонена мрежа от проходи.

5. Химикали

Ако народните средства не помогнат, можете да прибегнете до отровни вещества.

Пестицидите действат бързо и са лесни за употреба. Но е необходимо стриктно да спазвате инструкциите и да вземете всички предпазни мерки, за да не навредите на себе си и на другите животни.