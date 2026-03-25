Властта осигури части за АЕЦ "Козлодуй" от Русия (ВИДЕО)

Министерския съвет е взел решение, насочено към гарантиране на надеждната работа на АЕЦ „Козлодуй“. Кабинетът е одобрил дерогации за доставки по десет процедури, свързани с оригинални части от Руската федерация. Това решение е продиктувано от необходимостта да се осигури навременна поддръжка и да се избегнат бъдещи затруднения в експлоатацията на централата, заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков на брифинг.

Причината за предприетите действия е свързана с продължителните проблеми с мембранните устройства в шести блок на централата. По думите на министъра тези затруднения са продължили с месеци и са довели до сериозни предизвикателства в работата на съоръжението. Въпреки това, след последния ремонт, блокът е успешно въведен отново в паралел с енергийната система и към момента функционира на пълна мощност без технически проблеми.

Министърът подчерта, че целта на одобрените дерогации е именно да се предотврати повторение на подобни ситуации. Чрез навременното стартиране на процедурите се създават условия за по-добро планиране и по-спокойно протичане на доставките и ремонтните дейности. Така се минимизира рискът от непредвидени прекъсвания и се гарантира стабилността на енергийната система.

В допълнение, във връзка с възникналите проблеми, е разпоредено създаването на специална комисия. Тя ще извърши цялостно изследване на процедурните и техническите причини, довели до затрудненията с мембранните устройства. Макар че тези проблеми не са представлявали заплаха за здравето на хората или за безопасността на централата, те са довели до значителни икономически загуби поради недопроизведена електроенергия.

Очаква се в кратки срокове комисията да представи резултатите от своята работа. Министърът увери, че обществеността ще бъде своевременно информирана за направените изводи и предприетите последващи мерки.

