ЕК иска моментално внедряване на 115 млн. евро в нови военни технологии с изкуствен интелект

25 март 2026, 13:51 часа 220 прочитания 0 коментара
ЕК иска моментално внедряване на 115 млн. евро в нови военни технологии с изкуствен интелект

Европейската комисия съобщи, че предлага да се осигурят 115 милиона евро за бързо внедряване на нови отбранителни технологии, включително свързани с изкуствен интелект, квантови изследвания и дронове. Войната в Украйна показа, че успехът на бойното поле зависи от способността за разработване, изпробване и въвеждане на нови технологии за седмици или месеци, а не за години, се отбелязва в съобщението на комисията. Новата европейска програма ще осигури по-бързо и гъвкаво финансиране от безвъзмездни средства в срок от четири месеца. Така новите технолии ще са на разположение на въоръжените сили след 1 до 3 години. Първоначално ще бъдат подкрепени до 30 проекта и финансирането за тях ще е изцяло от ЕС.

Очаква се програмата да заработи от началото на следващата година. 

На пресконференция при представянето на днешното предложение еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс поясни, че предвидената сума е малка, но това са възможностите на сегашния европейски бюджет. По неговите думи в следващия 7-годишен общ бюджет (2028-2034 г.) за тази цел ще бъдат отделени много повече средства. 

Той определи като стратегическа задача въвеждането на промени в европейското военно производство. 

Европейското военно производство се увеличава, но производителите се стремят към дългосрочни договори за следващите десетилетия, уточни той. По неговите думи това е едно от препятствията за по-бързо разгръщане на производството, а едно от решенията е в осигуряването на дългосрочни оръжейни запаси. Така при необходимост би имало незабавен достъп до боеприпаси, добави Кубилюс.

Елена Страхилова
Елена Страхилова
Европейски съюз Европейска комисия Изкуствен интелект оръжия Трета световна война оръжие война Русия НАТО
