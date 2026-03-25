ЕК иска моментално внедряване на 115 млн. евро в нови военни технологии с изкуствен интелект

Европейската комисия съобщи, че предлага да се осигурят 115 милиона евро за бързо внедряване на нови отбранителни технологии, включително свързани с изкуствен интелект, квантови изследвания и дронове. Войната в Украйна показа, че успехът на бойното поле зависи от способността за разработване, изпробване и въвеждане на нови технологии за седмици или месеци, а не за години, се отбелязва в съобщението на комисията. Новата европейска програма ще осигури по-бързо и гъвкаво финансиране от безвъзмездни средства в срок от четири месеца. Така новите технолии ще са на разположение на въоръжените сили след 1 до 3 години. Първоначално ще бъдат подкрепени до 30 проекта и финансирането за тях ще е изцяло от ЕС.

Очаква се програмата да заработи от началото на следващата година.

На пресконференция при представянето на днешното предложение еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс поясни, че предвидената сума е малка, но това са възможностите на сегашния европейски бюджет. По неговите думи в следващия 7-годишен общ бюджет (2028-2034 г.) за тази цел ще бъдат отделени много повече средства.

Той определи като стратегическа задача въвеждането на промени в европейското военно производство.

Европейското военно производство се увеличава, но производителите се стремят към дългосрочни договори за следващите десетилетия, уточни той. По неговите думи това е едно от препятствията за по-бързо разгръщане на производството, а едно от решенията е в осигуряването на дългосрочни оръжейни запаси. Така при необходимост би имало незабавен достъп до боеприпаси, добави Кубилюс.

