Правителството на Гюров:

Кабинетът разкри схеми за внушителни злоупотреби в АПИ: Агенцията дължи над 750 млн. евро

25 март 2026, 13:49 часа

Към днешна дата Агенция "Пътна инфраструктура" дължи на изпълнители общо 752 млн. евро, включително 528 млн. повече изпълнени възлагания, 168 млн. по спогодби от 2018 до 2020 г. и 55 млн. евро главници и лихви по съдебни решения. Това съобщи служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов след проведеното редовно заседание на Министерския съвет.

"За следващите три месеца АПИ разполага с бюджет от 200 млн. евро, разпределен между поддръжка и ново строителство. Тези факти говорят най-малкото за много лошо планиране, заявяване и разходване на публичния ресурс и повдигат съмнение за други нередности“, заяви още министърът.

Като пример той посочи подготовката за международното спортно състезание Джиро д’Италия. През ноември 2025 г. АПИ и организаторите са извършили оглед на маршрута, но според Найденов съществуват слабости при изпълнението на техническите изисквания и задания.

Подготовката за вота

Служебният вътрешен министър Емил Дечев благодари на колегите си от Министерския съвет, че информират МВР за различни нарушения: "Благодаря на колегите от МС които информират МВР за различни нарушения, включително и за злоупотреби с публични държавни средства, които вместо да отиват за модерна пътна инфраструктура, попадат в частни джобове."

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По-рано служебният премиер Андрей Гюров постави под съмнение начина, по който се разходват средствата в Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с нови тревожни данни за жертвите на пътни инциденти. Той обяви, че ще изиска подробен доклад от регионалния министър за резултатите от проверката, на фона на съмнения за корупционни практики и неефективни ремонти на пътищата. По думите му сериозни бюджети, планирани за няколко години, са били изразходвани в кратък срок, без това да доведе до реално подобрение на пътната безопасност.

По отношение на организацията на финала на Джиро д’Италия, на който София ще бъде домакин, служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев коментира, че „няма опасност то да не се случи”. По думите му подготовката върви нормално и по план.

„Има един участък, който спешно трябва да бъде ремонтиран, тъй като е фрезован и колоездачите не могат да преминат през него, но като цяло сме в много добра координация с общините и с другите министерства, които са част от организационната група”, увери спортният министър.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
пътно строителство Николай Найденов пътен ремонт кабинетът Гюров
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес