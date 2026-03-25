Естонската армия: Разбилият се в наш ТЕЦ дрон е украински, отклонен от руската ПВО

Силите за отбрана на Естония считат, че топлоелектрическата централа "Аувере", в чийто комин се разби дрон през нощта на 24 срещу 25 март, е била ударена или от военен безпилотен апарат, или от дрон "примамка". Въпреки че няма непосредствена заплаха, армията разположи някои подразделения извън базите си за мирно време. Командващият естонските въоръжени сили Андрус Мерило заяви на пресконференция в сряда сутринта, че заплахата от война за Естония не се е увеличила и че навлизането на дронове във въздушното пространство и ударът са знак за агресивната война на Русия срещу Украйна.

Припомняме, че два дрона влетяха в Естония и Латвия в ранните часове на деня, като и двете страни обявиха официално, че безпилотните машини са влезли от Русия. Това обаче не означава, че не са украински - тази нощ Въоръжените сили на Украйна атакуваха руското пристанище Уст-Луга на Балтийско море и сега от Талин уточниха, че именно един такъв е бил отклонен от руската противовъздушна отбрана чрез електронно заглушаване, което е променило посоката му на летене.

Още: Дронове от Русия навлезли в Латвия и Естония - единият се разби в комин на ТЕЦ

A drone from Russian airspace hit the chimney of Estonia’s Auvere Power Plant earlier today.



Estonian authorities say the drone was likely not targeting Estonia, but had apparently gone off course during a Ukrainian strike on Russian infrastructure. pic.twitter.com/LuHwGMICZx — Clash Report (@clashreport) March 25, 2026

Дронът е бил украински

Според Мерило става въпрос точно за украинската атака срещу Ленинградска област на Руската федерация. „В резултат на това няколко вълни от атаки доведоха и атакуващи дронове в близост до нашите граници“, каза той.

„Руската противовъздушна отбрана също ги отблъсна активно, включително чрез смущаване на GPS сигналите, което се забелязва от известно време. Руската електронна война вероятно е била ефективна и този път в някои отношения и във връзка с това някои дронове също са навлезли в естонското въздушно пространство“, добави командващият естонските въоръжени сили.

Според него някои украински дронове за кратко са навлязли в естонското въздушно пространство над морето и след това веднага са го напуснали - далеч от райони, важни за отбранителните сили, а един е ударил комина на електроцентралата в Аувере.

„Какъв тип дрон е - това зависи от разследването на полицията за сигурност, но днес можем да кажем с доста голяма сигурност, че не е бил дрон за наблюдение, а по-скоро атакуващ дрон, съдържащ експлозиви, или дрон "примамка"", каза Мерило.

Още: Естония, Литва и Латвия с по-различна заявка: Ще участват ли в отблокирането на Ормузкия проток

🇪🇪🇱🇻 — Early Wednesday morning, a drone that crossed into Estonian airspace from Russia struck the chimney of the Auvere power plant in Ida-Viru County.



The incident occurred at approximately 3:43 a.m. on March 25. No injuries were reported, and the facility sustained no damage,… pic.twitter.com/guEFshHHTM — Vitamvivere (@Vitamvivere) March 25, 2026

В последните дни и в Литва имаше подобен случай - дрон нахлу в страната, разби се и експлодира, но впоследствие властите във Вилнюс казаха, че може да е бил украински - насочен към руското пристанище Приморск на Балтийско море и отклонен от курса си. Все още е рано да се каже със сигурност, отбелязаха министрите.

Естонската армия с допълнителни мерки

„За да се справят с поставената задача, въоръжените сили предприеха допълнителни мерки въз основа на оценката на ситуацията, което означава също, че някои от нашите подразделения се намират извън своите постоянни бази в мирно време и изпълняват разузнавателни, а при необходимост и отбранителни мисии именно срещу заплахите, които наблюдаваме в момента“, отбеляза командващият естонската армия.

„В близко бъдеще можете да видите и допълнителен охранителен персонал, който се движи в различни райони, и това е нашата нормална дейност, свързана с това да сме в крак със ситуацията“, каза Мерило, цитиран от местната медия err.ee.

„В момента наблюдаваме как се развива ситуацията и сме готови да предприемем допълнителни мерки. Всичко, което правим, е в сътрудничество със съюзниците, поради което въздушната отбрана на НАТО също беше използвана изключително активно снощи“, добави Мерило.

Още: Ядреният маниак Путин може да разруши НАТО - достатъчен му е само този малък град

Талин не желае да сваля дронове, идващи от Русия

Според него естонските въоръжени сили няма да свалят дронове, идващи от Русия, ако съществува риск нещо да попадне на руска територия.

„Нашата цел е да избегнем всякаква непреднамерена ескалация, затова със сигурност не можем да въздействаме върху дронове, когато има дори и най-малък риск нашите действия да се разпространят на руска територия“, каза той. „Нашите действия в непосредствена близост до границата са изключително трудни и всъщност трябва да погледнем честно на ситуацията, тъй като въпреки масивните атаки Русия досега е успяла да избегне ситуация, в която да изстреля боеприпаси, използвани за противовъздушна отбрана, към Естония".

Командващият армията добави, че освен това силите за отбрана не могат да използват всички методи за сваляне на дронове в мирно време. „Трябва да гарантираме безопасността на хората по всяко време. Ако сме принудени да сваляме дрон, това означава, че дронът или отломките му ще паднат някъде“, аргументира се той.

Още: Песков заплаши Естония с ядрено оръжие (ВИДЕО)

Според него отбранителните сили са предложили да се ограничат полетите в Източна Естония до петък, за да бъде по-лесно да се свалят летящи там цели, ако се наложи. „Предполагаме, че вероятно ще се случи нещо допълнително. От неотдавнашната история сме научили, че това, което започна с пълна сила преди пет години, постоянно навлиза в някаква нова фаза и заплахите за нас възникват по подобен начин“, каза той, визирайки войната на диктатора Владимир Путин срещу Украйна.