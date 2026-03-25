Любопитно:

Нито в пари, нито като производство: Сметката за САЩ и Израел с ракетите и дроновете срещу Иран не излиза (ВИДЕО)

25 март 2026, 13:45 часа 190 прочитания 0 коментара
Първите 16 дни от войната на САЩ и Израел срещу Иран разкриха брутална реалност - американо-израелската коалиция изразходва различни видове боеприпаси с такива темпове, че не излиза сметката - нито като пари, нито като възможности и стойност за производство. Това показва нов анализ на RUSI (Royal United Services Institute).

За малко над 2 седмици, САЩ и Израел са изстреляли 11 294 боеприпаса на приблизителна цена от около 26 милиарда долара, включително повече от 5000 боеприпаса само през първите 96 часа. Сметката тежи изключително много заради ракетите-прехващачи от ПВО системите - 19 млрд. долара, което изобщо не е икономически изгодно, тъй като твърде често атаките, които трябва ПВО да отбива, са от дронове, струващи максимум 50 000 - 80 000 долара, докато само една ракета-прехващач е на цена от 3-4 000 000 долара. На всичкото отгоре украински експерти, дошли да помагат за ПВО в Близкия изток, останаха смаяни как системи Patriot ("Пейтриът") в арабски държави са оставяни да стрелят на автоматичен режим, със залпове от по 8 ракети срещу дронове. Според анализа на RUSI, близкоизточните държави са изстреляли 1285 ракети-прехващачи PAC-3 за Patriot, които са най-модерния вариант. Украинският президент Володимир Зеленски коментира неотдавна, че Украйна е разполагала с поне два пъти по-малко количество за всякакви видове прехващачи за Patriot при вече пета година пълномащабна война с Русия - ОЩЕ: Украинците шокирани от ПВО тактиката в Близкия изток - за САЩ ракетите Patriot са като вестници

Всъщност, изстреляните PAC-3 са най-много като брой от различните видове боеприпаси - дори "умните" авиационни бомби JDAM, изстреляни от САЩ, са по-малко (1080). Израел е пуснал 551 такива бомби. Но PAC-3 са намалели като резерви в Близкия изток с малко над 30%, докато ракетите за THAAD - с 60% (резервите са до 3 април), а само в Израел - с 48% (резервите са до 11 април), а това е ПВО система специално за прехващане на балистични ракети. Резервите само за американските системи THAAD в Близкия изток ще свършат на 17 април. Боеприпасите за израелските ПВО Arrow-2 и Arrow-3, които са съответно предвидени за защита от ракети с по-близък и далечен обсег, са изчерпани на над 81% и резервите са само за 3 дни, според RUSI.

На всичкото отгоре, има огромна разлика между Patriot, THAAD и други ПВО системи като C-RAM. От C-RAM са изстреляни 509 500 боеприпаса, но цената е само 25 млн. долара. И след като първоначалната военна мощ на САЩ и Израел намали обема на изстрелвани от Иран ракети и дронове с 80-90%, това не намаля още повече и дори така Иран изцежда ценни боеприпаси за ПВО, което оскъпява войната. От ден 5 на войната, Иран изстрелва между 33 и 94 далекобойни дрона и ракети дневно.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Например, тази нощ ирански дронове пак удариха международното летище в Кувейт и подпалиха резервоари-цистерни с гориво:

Отделно, Иран за малко пропусна електроцентралата "Орот Рабин" близо до Хадера, Израел. Съоръжението е най-голямата електроцентрала в Израел, която доставя приблизително 20–25% от тока на страната и поема голяма част от базовото търсене на електроенергия за централния регион, включително Тел Авив и околните райони.

Израел обаче съобщи за успешен удар срещу ирански център за производство на подводници, в Исфахан.

RUSI обаче предупреждава, че истинската опасност не е само колко е похарчено като боеприпаси, но и колко трудно ще бъде да се замени. Авторите казват, че настоящите разходи от 26 милиарда долара за боеприпаси всъщност са тройно по-големи. Защо - защото за да се произведат изразходваните боеприпаси, ще трябва да бъдат похарчени над 50 млрд. долара, тъй като пиковете на производството по време на война са по-бавни и много по-скъпи.

Източник: RUSI

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Израел САЩ Боеприпаси дронове ПВО ракети война Иран операция "Епична ярост" американски военнопромишлен комплекс
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес