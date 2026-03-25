Нито в пари, нито като производство: Сметката за САЩ и Израел с ракетите и дроновете срещу Иран не излиза (ВИДЕО)

Първите 16 дни от войната на САЩ и Израел срещу Иран разкриха брутална реалност - американо-израелската коалиция изразходва различни видове боеприпаси с такива темпове, че не излиза сметката - нито като пари, нито като възможности и стойност за производство. Това показва нов анализ на RUSI (Royal United Services Institute).

За малко над 2 седмици, САЩ и Израел са изстреляли 11 294 боеприпаса на приблизителна цена от около 26 милиарда долара, включително повече от 5000 боеприпаса само през първите 96 часа. Сметката тежи изключително много заради ракетите-прехващачи от ПВО системите - 19 млрд. долара, което изобщо не е икономически изгодно, тъй като твърде често атаките, които трябва ПВО да отбива, са от дронове, струващи максимум 50 000 - 80 000 долара, докато само една ракета-прехващач е на цена от 3-4 000 000 долара. На всичкото отгоре украински експерти, дошли да помагат за ПВО в Близкия изток, останаха смаяни как системи Patriot ("Пейтриът") в арабски държави са оставяни да стрелят на автоматичен режим, със залпове от по 8 ракети срещу дронове. Според анализа на RUSI, близкоизточните държави са изстреляли 1285 ракети-прехващачи PAC-3 за Patriot, които са най-модерния вариант. Украинският президент Володимир Зеленски коментира неотдавна, че Украйна е разполагала с поне два пъти по-малко количество за всякакви видове прехващачи за Patriot при вече пета година пълномащабна война с Русия - ОЩЕ: Украинците шокирани от ПВО тактиката в Близкия изток - за САЩ ракетите Patriot са като вестници

Всъщност, изстреляните PAC-3 са най-много като брой от различните видове боеприпаси - дори "умните" авиационни бомби JDAM, изстреляни от САЩ, са по-малко (1080). Израел е пуснал 551 такива бомби. Но PAC-3 са намалели като резерви в Близкия изток с малко над 30%, докато ракетите за THAAD - с 60% (резервите са до 3 април), а само в Израел - с 48% (резервите са до 11 април), а това е ПВО система специално за прехващане на балистични ракети. Резервите само за американските системи THAAD в Близкия изток ще свършат на 17 април. Боеприпасите за израелските ПВО Arrow-2 и Arrow-3, които са съответно предвидени за защита от ракети с по-близък и далечен обсег, са изчерпани на над 81% и резервите са само за 3 дни, според RUSI.

На всичкото отгоре, има огромна разлика между Patriot, THAAD и други ПВО системи като C-RAM. От C-RAM са изстреляни 509 500 боеприпаса, но цената е само 25 млн. долара. И след като първоначалната военна мощ на САЩ и Израел намали обема на изстрелвани от Иран ракети и дронове с 80-90%, това не намаля още повече и дори така Иран изцежда ценни боеприпаси за ПВО, което оскъпява войната. От ден 5 на войната, Иран изстрелва между 33 и 94 далекобойни дрона и ракети дневно.

Например, тази нощ ирански дронове пак удариха международното летище в Кувейт и подпалиха резервоари-цистерни с гориво:

Iranian drones hit the fuel storage tanks at Kuwait International Airport, triggering a large fire and thick black smoke visible across the area. pic.twitter.com/OonubMfkBP — Clash Report (@clashreport) March 25, 2026

Отделно, Иран за малко пропусна електроцентралата "Орот Рабин" близо до Хадера, Израел. Съоръжението е най-голямата електроцентрала в Израел, която доставя приблизително 20–25% от тока на страната и поема голяма част от базовото търсене на електроенергия за централния регион, включително Тел Авив и околните райони.

Израел обаче съобщи за успешен удар срещу ирански център за производство на подводници, в Исфахан.

RUSI обаче предупреждава, че истинската опасност не е само колко е похарчено като боеприпаси, но и колко трудно ще бъде да се замени. Авторите казват, че настоящите разходи от 26 милиарда долара за боеприпаси всъщност са тройно по-големи. Защо - защото за да се произведат изразходваните боеприпаси, ще трябва да бъдат похарчени над 50 млрд. долара, тъй като пиковете на производството по време на война са по-бавни и много по-скъпи.

Източник: RUSI