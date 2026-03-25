Войната в Украйна:

25 март 2026, 13:25 часа
Израел купува 40 гръцки острова за евакуация на израелци?

Израел да купи 40 необитаеми гръцки острова в Егейско море, които да бъдат използвани за убежище на израелски граждани при война - това е предложението на Аври Щайнер, политик от израелската партия „Синьо и бяло“ (партията на бившия министър на отбраната Бени Ганц). Според политика това ще е нещо като втори „Железен купол“ (израелската система за противовъздушна отбрана), който да предпази израелците. Това съобщи критският информационен портал „Агонас тис Критис“, като цитира израелското издание „Маарив“.

Щайнер е представил предложението си на среща на управителния съвет на „Химнута“, подразделение на Еврейския национален фонд (JNF). „Химнута“ е създадена през 1967 г. и целта й е изкупуване на палестинска земя в окупирания Западен бряг.

Според Щайнер е възможно да се създаде договорна рамка с гръцкото правителство, за да бъде прехвърлен суверенитетът върху островите на Израел на по-късен етап. „Не е нужно да са само острови, за мен идеята е да купим незаета земя, за да създадем още един „Железен купол“, е казал Щайнер.

Друго израелско издание, „Хаарец“, определя идеята на Щайнер като „сюрреалистична“ и съобщава, че предложението му е било отхвърлено от мнозинството от членовете на управителния съвет на „Химнута“ в четвъртък миналата седмица с аргумента, че Еврейският национален фонд няма мандат да купува земя извън Израел. 

През 2012 г. се появиха съобщения, че гръцкият Фонд за разпореждане с държавната собственост (ТАИПЕД) е идентифицирал 40 необитаеми островчета, които биха могли да бъдат отдадени под наем за до 50 години с цел намаляване на държавния дълг на Гърция, се припомня в репортажа.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова Отговорен редактор
Остров Гърция гръцки острови война Израел война Иран
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес