Израел купува 40 гръцки острова за евакуация на израелци?

Израел да купи 40 необитаеми гръцки острова в Егейско море, които да бъдат използвани за убежище на израелски граждани при война - това е предложението на Аври Щайнер, политик от израелската партия „Синьо и бяло“ (партията на бившия министър на отбраната Бени Ганц). Според политика това ще е нещо като втори „Железен купол“ (израелската система за противовъздушна отбрана), който да предпази израелците. Това съобщи критският информационен портал „Агонас тис Критис“, като цитира израелското издание „Маарив“.

Щайнер е представил предложението си на среща на управителния съвет на „Химнута“, подразделение на Еврейския национален фонд (JNF). „Химнута“ е създадена през 1967 г. и целта й е изкупуване на палестинска земя в окупирания Западен бряг.

Според Щайнер е възможно да се създаде договорна рамка с гръцкото правителство, за да бъде прехвърлен суверенитетът върху островите на Израел на по-късен етап. „Не е нужно да са само острови, за мен идеята е да купим незаета земя, за да създадем още един „Железен купол“, е казал Щайнер.

Друго израелско издание, „Хаарец“, определя идеята на Щайнер като „сюрреалистична“ и съобщава, че предложението му е било отхвърлено от мнозинството от членовете на управителния съвет на „Химнута“ в четвъртък миналата седмица с аргумента, че Еврейският национален фонд няма мандат да купува земя извън Израел.

През 2012 г. се появиха съобщения, че гръцкият Фонд за разпореждане с държавната собственост (ТАИПЕД) е идентифицирал 40 необитаеми островчета, които биха могли да бъдат отдадени под наем за до 50 години с цел намаляване на държавния дълг на Гърция, се припомня в репортажа.

