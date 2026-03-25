"Повишен тон от лобистите в сянка и скандали с евродепутатите ни": Променят Френското предложение за РСМ?

"Основните български партии в НС, които имат евродепутати да използват този инструмент за лобиране, а лидерите да се срещнат с тези докладчици и да им обяснят, че така не може", призова в интервю пред БНР Виктор Стоянов от Фондация "Македония".

Насрочената за днес среща на основния докладчик Томас Вайц за присъединяването на РСМ към ЕС се е провела вчера в ЕП, по негово искане, съобщи Стоянов. На вчерашната среща не са взети решения, отложени са за след Великден и тогава ще продължат.

Томас Вайц опитва да демонтира “Френското предложение” и да създаде междуинституционални кризи вътре в ЕС, предупреди представителят на Фондация "Македония" в предаването "Преди всички", който бе категоричен, че предложените нови текстове от Вайц не трябва да се приемат.

"Предложените от него текстове противоречат на Френското предложение и на преговорната рамка, както и европейския компромис, който 27 страни членки подписахме през 2022 г. Подписът си сложи и РСМ и се съгласи да изпълнява тези изисквания на Френското предложение. Сега Вайц е сложил въпроси и по-скоро препратки към премахване на Протокол 2 от Преговорната рамка и текстове, свързани със забраната за поставяне на вето от страните членки към страните кандидати във всички междинни етапи. Той иска страните членки да поставят вето само в началото и края на преговорите. Това противоречи на основните правила на ЕС и междуинституционална криза може да се създаде, ако този текст остане в доклада, тъй като ЕП няма право да се меси в работата на ЕК", обясни Виктор Стоянов.

Вчера външният министър на РСМ Тимчо Муцунски е бил в ЕП и целия ден е прекарал с докладчиците в сянка: "Той качи демонстративно доста снимки и материали за срещата си с докладчиците в сянка, като обяви, че се бори против преговорната рамка за РСМ или по-точно, както той нарича срещу "българската блокада". Очевидно Вайц е лобист на Скопие и на трети страни като Сърбия и Русия."

Според Виктор Стоянов една от основните цели е РСМ да влезе в ЕС като хибриден режим, "това е Троянски кон, нереформиран и вражески настроен срещу България":

"На срещата вчера е имало повишаване на тон и разправии между докладчиците срещу двамата български докладчици Ивайло Вълчев и Станислав Стоянов. Другите са бранили текстовете на Вайц и това показва, че е координирана работа."

Стоянов твърди, че Брюксел няма да застане на страната на Скопие, но вчерашната среща означава, че шестте лобисти на РСМ в ЕП са постигнали задачата си и това "означава институционална криза в ЕС за преговорите".

