Никога НЕ подрязвайте тези дървета през есента

Когато настъпи есента, много градинари изваждат ножиците си за подрязване, за да подредят дърветата си преди зимата. Но не всички видове се възползват от сезонно подрязване. Всъщност, подрязването на определени дървета през есента ги излага на болести, вредители или намален растеж. Много дървета завързват цветовете и плодовете си за следващия сезон през есента, така че преждевременното им отрязване може да премахне този растеж, което ще доведе до оголване на дърветата през следващия сезон. За да избегнем тези проблеми, разговаряхме с експерти по градинарство, които споделиха дърветата, които съветват никога да не се подрязват през есента.

Ябълково дърво

Ябълковите дървета ( Malus spp.) закрепват цветните си пъпки за следващия вегетационен период през есента. „Есенната резитба премахва цветните пъпки, което намалява добива на плодове през следващата пролет“, казва Линда Лангело, специалист по градинарство в Държавния университет на Колорадо. Освен това, резитбата през есента, преди дървото да се е аклиматизирало към минусови температури, може да намали зимната издръжливост, което прави дървото ви по-податливо на повреди и болести. Изчакайте до края на зимата, за да подрежете, след като най-ниските температури отминат.

Вишнево дърво

Подрязването на вишневите дървета ( Prunus cerasus ) през есента ги излага на сребърнолистна гъбичка. „Отворените рани от резитбата няма да заздравеят до пролетта, което позволява на гъбичките да се инфилтрират“, казва Лангело. Това заболяване оцветява листата на дървото в сребристи, откъдето идва и името, и след това клонът умира. Подобно на ябълковите дървета, най-добре е да изчакате до края на зимата, за да отрежете вишневите дървета.

Круша Калъри

Подрязването на крушовото дърво Калери ( Pyrus calleryana ) през есента създава открити рани, които се превръщат в входни точки за болести, като например огнен мана. Това заразно бактериално заболяване може да убие цветовете и леторастите и е често срещано сред крушовите и ябълковите дървета. „Подрязването в края на зимата и началото на пролетта позволява на раните от резитбата да заздравеят по-бързо“, казва Лангело.

Глогово дърво

Глогът ( Crataegus cvs.) предлага интересни дървета през множество сезони. За да се насладите на зашеметяващия му цъфтеж и плодове, резитбата трябва да се извършва в края на зимата. „Цветовете се образуват по време на вегетационния период, така че есенната резитба ще премахне цветовете и следователно плодовете“, казва градинарят Гален Гейтс. Той също така отбелязва, че огнен мана, язви и гниене на дървесината са потенциални проблеми при глога, а есенната резитба може да ги изложи на тези болести.

Магнолия

Магнолиите ( Magnolia cvs.) са известни със своите драматични, красиви цветове. „Цветните пъпки се зараждат по време на вегетационния период, така че есенната резитба е изключена, за да се оцени завладяващата им цветна визия“, казва Гейтс. „Есенната резитба премахва всички цветни пъпки, което прави растението лишено от декоративен характер, освен може би топложълтия есененцвят.“

Дрян

Подобно на другите дървета в този списък, резитбата на цъфтящите дрянчета ( Cornus ) през есента може да отнеме цъфтежа през следващия сезон. Нещо повече, Гейтс отбелязва, че есенната резитба излага местния дрян на септориоза и антракноза, гъбична инфекция. „В резултат на това се препоръчва резитба в края на зимата, когато спорите не са лесно достъпни“, казва той. „Ако трябва да режете през пролетта, препоръчително е да стерилизирате ножиците за градинарство между резитбите.“