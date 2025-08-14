Основните врагове на лозята: Болести и вредители, които могат да унищожат цялата ви реколта

Лозята, символ на плодородието и източник на едни от най-ценените плодове – гроздето, често се изправят пред сериозни заплахи от болести и вредители. Тези проблеми не само намаляват добива, но и могат трайно да увредят лозовите насаждения. Познаването на симптомите, начините за превенция и методите за борба е ключът към запазването на здрави и продуктивни растения.

Най-вредните болести и вредители по лозовите насаждения

Брашнеста мана по лозята

Едно от най-често срещаните болести по лозите е брашнестата мана (Oidium tuckeri). Тя се забелязва за първи път в края на май или началото на юни. С напредването на болестта по листата, леторастите и младите гроздове се развива бяло-сив, подобен на паяжина налеп, който едва се вижда с просто око. До есента гъбичното покритие става напълно сиво. Това силно потиска растежа на леторастите.

Като превантивна мярка трябва да засадите устойчиви на гъбички и здрави сортове лози като „Ester“ или „Nero“. Отстраняването на листата насърчава изсъхването на лозите и по този начин предотвратява брашнестата мана. В случаи на силно нападение се препоръчва третиране с омокряема сяра, след като първите три листа са се развили през пролетта.

Мухъл

Мухълът, известен още като болест на окапване на листата, се причинява от гъбичен патоген, точно като брашнестата мана. Това първоначално се проявява като жълтеникави, по-късно кафяви, мазни петна по листата на лозите. От долната страна на листата се образува бяла гъбична обвивка.

В тежки случаи петна и гъбична обвивка могат да се видят и по върховете на леторастите, пипалата и цветните главички, както и по младите плодове. Гроздето става кафяво, започва да се свива и в крайна сметка пада като сухи „кожи грозде“. Гъбичката зимува в падналите листа на земята и се разпространява особено бързо в топло и влажно време.

Като превантивна мярка препоръчваме да засаждате в градината устойчиви сортове лози като „Muscat bleu“ или устойчиви жълти сортове като „Lilla“ или „Palatina“. За да се грижите за лозите си, трябва редовно да премахвате старите листа и редовно да ги подрязвате, за да осигурите добра вентилация и по-бързо изсъхване на листата. Ако нападението е силно, можете, ако е необходимо, да използвате специални фунгициди, одобрени за домашно градинарство.

Сива плесен

Сивата плесен (Botrytis), известна още като сиво гниене, също е широко разпространено заболяване по лозята. Патогенът обаче често заразява и ягоди (Fragaria), малини (Rubus idaeus) и много други растителни видове. В края на лятото и началото на есента върху отделни гроздове се образува сиво плесенно покритие, което бързо се разпространява към съседните плодове. В някои случаи се появява и зеленикаво четковидно плесенно покритие, друга гъбична инфекция.

Влажното време благоприятства разпространението на патогена, което прави особено лесно разпространението на гъбичките в гъсто засадени лози и по време на периоди на чести валежи. Сортовете, които образуват много гъсти гроздове, са особено податливи на гъбична инфекция.

За да се борите с това, планирайте дейностите по резитба и връзване, така че гроздето да може да изсъхне бързо след дъжд. Също така, прилагайте укрепващи растенията препарати, за да поддържате лозите си здрави и устойчиви.

Филоксера

Филоксерата (Daktulosphaira vitifoliae) е вредител, който не само може да опустоши лозите в градината, но и да унищожи цели лозя. Веднъж попаднала там, филоксерата причинява големи щети в лозарските райони. Само чрез организирани мерки за контрол и засаждане на присадени лози.

Можете да разпознаете нападение от филоксера по вашите растения по светли нодули в областта на корените и червени гали от долната страна на листата на засегнатите лози. Те съдържат яйцата на лозите и техните жълтеникави ларви. Вредителите в крайна сметка водят до забавен растеж и смърт на лозите. Само лози, присадени върху подложки, устойчиви на филоксера, са ефективно защитени от вредителя.

