Основните врагове на лозята: Болести и вредители, които могат да унищожат цялата ви реколта

Лозята, символ на плодородието и източник на едни от най-ценените плодове – гроздето, често се изправят пред сериозни заплахи от болести и вредители. Тези проблеми не само намаляват добива, но и могат трайно да увредят лозовите насаждения. Познаването на симптомите, начините за превенция и методите за борба е ключът към запазването на здрави и продуктивни растения.
Най-вредните болести и вредители по лозовите насаждения
- Брашнеста мана по лозята
Едно от най-често срещаните болести по лозите е брашнестата мана (Oidium tuckeri). Тя се забелязва за първи път в края на май или началото на юни. С напредването на болестта по листата, леторастите и младите гроздове се развива бяло-сив, подобен на паяжина налеп, който едва се вижда с просто око. До есента гъбичното покритие става напълно сиво. Това силно потиска растежа на леторастите.
Като превантивна мярка трябва да засадите устойчиви на гъбички и здрави сортове лози като „Ester“ или „Nero“. Отстраняването на листата насърчава изсъхването на лозите и по този начин предотвратява брашнестата мана. В случаи на силно нападение се препоръчва третиране с омокряема сяра, след като първите три листа са се развили през пролетта.
- Мухъл
Мухълът, известен още като болест на окапване на листата, се причинява от гъбичен патоген, точно като брашнестата мана. Това първоначално се проявява като жълтеникави, по-късно кафяви, мазни петна по листата на лозите. От долната страна на листата се образува бяла гъбична обвивка.
В тежки случаи петна и гъбична обвивка могат да се видят и по върховете на леторастите, пипалата и цветните главички, както и по младите плодове. Гроздето става кафяво, започва да се свива и в крайна сметка пада като сухи „кожи грозде“. Гъбичката зимува в падналите листа на земята и се разпространява особено бързо в топло и влажно време.
- Сива плесен
Сивата плесен (Botrytis), известна още като сиво гниене, също е широко разпространено заболяване по лозята. Патогенът обаче често заразява и ягоди (Fragaria), малини (Rubus idaeus) и много други растителни видове. В края на лятото и началото на есента върху отделни гроздове се образува сиво плесенно покритие, което бързо се разпространява към съседните плодове. В някои случаи се появява и зеленикаво четковидно плесенно покритие, друга гъбична инфекция.
Влажното време благоприятства разпространението на патогена, което прави особено лесно разпространението на гъбичките в гъсто засадени лози и по време на периоди на чести валежи. Сортовете, които образуват много гъсти гроздове, са особено податливи на гъбична инфекция.
За да се борите с това, планирайте дейностите по резитба и връзване, така че гроздето да може да изсъхне бързо след дъжд. Също така, прилагайте укрепващи растенията препарати, за да поддържате лозите си здрави и устойчиви.
- Филоксера
Филоксерата (Daktulosphaira vitifoliae) е вредител, който не само може да опустоши лозите в градината, но и да унищожи цели лозя. Веднъж попаднала там, филоксерата причинява големи щети в лозарските райони. Само чрез организирани мерки за контрол и засаждане на присадени лози.
Можете да разпознаете нападение от филоксера по вашите растения по светли нодули в областта на корените и червени гали от долната страна на листата на засегнатите лози. Те съдържат яйцата на лозите и техните жълтеникави ларви. Вредителите в крайна сметка водят до забавен растеж и смърт на лозите. Само лози, присадени върху подложки, устойчиви на филоксера, са ефективно защитени от вредителя.
