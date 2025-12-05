Българин, играл в Левски, продължава напред за Купата на Краля

Расинг Сантандер, с бившия страж на Левски Пламен Андреев на вратата, продължава напред за Купата на Краля. На 1/32-финалите „зелено-белите“ спечелиха гостуването си на Понферадина с 2:1 след продължения. Андреев започна като титуляр, като това му е едва втория път в стартовите 11 през сезона. Първият му отново беше за Купата, когато Расинг победи Логоренес с 4:0, а той запази суха мрежа.

Пламен Андреев записа цял мач при победата за Купата на Краля

В мача с Понферадина Пламен Андреев се отличи със 120 минути на терена, само един допуснат гол и един жълт картон, който си изкара в края на второто продължение. Расинг поведе в 53-тата минута чрез Хуан Арана, но Пау Ферер изравни за домакините 16 минути по-късно. До края на редовното време резултатът не бе променен и се стигна до продължения. В 96-тата минута Понферадина остана с човек по-малко, след като Абдулай Кейта получи втори жълт картон. Ариц Алдасоро вкара победния гол в 119-тата минута, с което донесе победата.

Цената на Пламен Андреев е паднала, откакто напусна Левски

Пламен Андреев играе в Расинг Сантандер под наем от нидерландския Феенорд. Той беше продаден от Левски през лятото на 2024 г. за 1.2 милиона евро. Според сайта „Transfermarkt“ пазарната му стойност е била най-висока именно тогава – 2 милиона евро. Откакто напусна Левски, оценката му падна до 1.5 милиона евро. Расинг се намира на 2-ро място във втората дивизия на испанския футбол, като е равен по точки с първия Депортиво ла Коруня. Именно първите две места дават право на автоматична промоция в Ла Лига и Расинг има всички шансове.

