Хванаха пласьор с над 17 килограма марихуана

Над 17 килограма марихуана задържаха полицаи от участъка в Любимец при акция по противодействието на държането и разпространението на наркотични вещества вчера по обяд, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково, цитирани от БТА.

Криминалисти са извършили проверка в дом на улица „Шейново“. В къщата, обитавана от 25-годишен мъж, са намерени 17,3 кг. суха зелена листна маса – марихуана и 150 стръка растения от същия вид наркотично растение, приготвени за сушене.

Още: Хванали ги на нивата с коноп: Двама с обвинения за наркотици

Листната маса е иззета с протокол по заведеното досъдебно производство. На заподозрения е наложена полицейска мярка на задържане, допълват от полицията.

Последният случай с изземането на по-големи количества марихуана в региона на Хасково бе на 27 октомври. Тогава в обитавана от 31-годишен мъж къща в димитровградското село Великан бяха установени осем найлонови пакета марихуана с общо нето тегло 4, 210 кг. В имота бяха намерени и пет плика с кокаин.

Още: Спипаха 100 кг марихуана: Има задържан