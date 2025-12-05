Борисов тества Пеевски с край на комисията Сорос, но го защити за Украйна и "Магнитски" (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че ще тества Делян Пеевски с предложение за закриване на комисията "Сорос", но и го защити, че по време на сглобката именно той е настоявал да се изпратят ракети за Украйна и това не е било, за да му паднат санкциите по "Магнитски", както вчера твърдеше лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев. Той разказа, че по време на сглбоката самият него го е било страх да прати ПВО на Киев.

"Казах им, че мен ме е страх от това. Знаех, че с тези ракети може да се удари директно по руска територия или по много важни за тях цели. Кирил Петков беше още по-уплашен от мен. Спорът може да е кой беше по-уплашеният. Тогава седяхме двамата и се вайкахме какво ще стане и влезе Пеевски и каза: "Ако помагаме, да помагаме с всичко". И когато впоследствие говорихме с президента на Украйна долу в тази зала и бяхме Пеевски, Петков и аз - дори на Зеленски му казах, че с колегата за ракетите малко сме колебливи, но Делян настоява и ги изпратихме", добави Борисов.

По думите му изакзването, че ги е търсил да му падне "Магнитски", не е вярно.

Той обаче отбеляза, че по време на сглобката са били заедно с лидерите на ПП-ДБ, но Мирчев тогава по-рядко е идвал в неговия кабинет и този на Пеевски. ОЩЕ: "Вчера видях страха в очите му": Мирчев отговори на Пеевски и обясни, че той го е молил да подписват общи проекти (ВИДЕО)

Тестът за Пеевски

Лидерът на ГЕРБ обясни и по-подробно за теста си към Пеевски, като каза ГЕРБ ще предложи да бъде закрита комисията "Сорос", като целта му е да се види дали работят заедно, но и да наблюдава всеки как гласува.

"Събрахме подписите, входираме в момента в парламента, сигурно 30-40 минути, да закрием комисията "Сорос". Тук апелирам към колегите от ПП-ДБ, които при гласуването 17 души ги нямаше в залата и тази комисия мина", заяви още Борисов.

Той отбеляза, че комисията е минала с няколко гласа именно заради липсата на ПП-ДБ, а предишните пъти ГЕРБ е блокирала тази комисия. ОЩЕ: Анастасов срещу Мирчев: Скандал и провалено първо заседание на комисията "Сорос" в парламента (ВИДЕО)