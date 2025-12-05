Два избора пред Украйна, но реално е само един. Руско недоволство за Мирноград – не пада (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Имаме два варианта. Първият – да подпишем неизгодно, меко казано, мирно споразумение, за да настъпи пауза във войната. Лично аз не мисля, че това ще доведе до вечен мир – това няма да е споразумение за край на войната, а за спиране на огъня. Вторият – продължаваме както досега, с ясното разбиране, че ресурсите, с които разполагаме и които е планирано да са ни на разположение през 2026 година, ще доведат до загуба на още територии, още хора. И принципно условията за мирно споразумение ще са същите, както сега.

Трябва да подчертая – не говорим за колапс на украинската отбрана. Това няма да се случи. Имаме достатъчно ресурси да водим война. Нямаме достатъчно, за да променим траекторията на тази война. Това е стартовата позиция". Думите са на бившия украински външен министър Дмитро Кулеба, който вижда сегашните мирни преговори като първите сериозни от началото на войната – те имат за цел резултат, поясни той.

Kuleba delivers grim forecast: Ukraine may lose even more people and territory in 2026



Former Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba said that in 2026 the country risks facing further losses — both human and territorial. According to him, the terms of a potential peace deal… pic.twitter.com/lqqf52cZIZ — NEXTA (@nexta_tv) December 4, 2025

Дали обаче вариантите са два или всъщност е един – Украйна да е принудена да продължи да се бие? Още в първия ден на визитата си в Индия, руският диктатор Владимир Путин даде ясно да се разбере – той иска пълна капитулация на Украйна, както с проектодоговора от Истанбул, иска и спиране на разширението на НАТО на изток, а предизвика такова с инвазията в Украйна: Финландия и Швеция влязоха в Алианса. Русия иска да защити руския свят (русский мир) в Украйна – както рускоговорящите, така и Руската православна църква, настоя диктаторът, а в по-долна препратка можете да видите видео как беше контриран точно за „защитата“ на рускоговорящите в Украйна – Още:

Връх на наглостта на Путинова Русия е, че вече в информационното пространство се поставя следното положение – мирно споразумение при нашите условия сега, за да не нападнем и превземем Одеса и Николаев. Руснаците ефективно бяха разбити в Черно море отдавна, а за превземане на Одеса морската блокада е задължително условие. И още – река Днепър си остава непреодолимо препятствие пред руската армия при сегашните ѝ възможности, което напомня и ISW (американският мозъчен тръст) в дневния си обзор. ISW набляга на поредни думи на зам.-председателя на военната комисия на Думата Алексей Журавльов как в Херсонското направление руснаците нарочно се въздържали да атакуват и че Крим може да е отправна точка за превземане на Одеса и Николаев. "Тези изявления на Кремъл вероятно са част от усилия за водене на пропагандна война, за да се повлияе на текущите мирни преговори. Руските сили не са в състояние да постигнат такъв мащабен напредък, че да превземат градовете Одеса или Николаев, нито по суша, нито по море. Руските сили ще трябва да изоставят други сектори на фронта, за да натрупат значителни сили и да преминат успешно река Днепър, така че да постигнат значителен напредък на запад и север по суша – изключително трудно начинание. Кремъл изглежда се мъчи да създаде впечатление, че прави компромис, който всъщност не съществува, за да постигне целите си с мирно споразумение", заключва ISW.

Отделно – ръководителят на Центъра за борба с дезинформацията лейтенант Андрий Коваленко коментира, че се наблюдава увеличение на твърдения и наративи, че Русия готви атака срещу Черниговска област. Това явно се прави с цел да се внуши на украинското общество, че руската армия е способна да атакува мощно и силно на много фронтове точно като текат преговорите за мир. Коваленко обаче е категоричен – Русия няма силите да започне сериозна сухопътна операция в Чернигов. Пример как руснаците не постигнаха нищо в съседната област Суми дотук и са заковани в изтощителни нискоинтензивни боеве на границата с Курска област от вече много месеци.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Почти никаква промяна в няма в сухопътната военна активност в Украйна на дневна база според официалните украински данни. На 4 декември са станали 167 бойни сблъсъка, само с 3 по-малко от 3 декември. Руснаците са хвърлили 173 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 4 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 6664 изстреляни снаряда, като това е с около 2300 повече за денонощие. Руската армия е използвала 4480 FPV дрона, което е с около 700 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Manufacturing process and testing of Fire Point strike UAVs FP‑1/2 and the cruise missile FP‑5 “Flamingo.”



Fire Point recently stated it has also begun producing tactical ballistic missiles. The process of codifying the FP-7 tactical ballistic missile at Ukraine's Ministry of… pic.twitter.com/4iqXtbthmF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 4, 2025

52 руски пехотни атаки са отбити в Покровското направление, казват от украинския генщаб. Още 19 са извършени в съседното от юг Олександриевско направление, а още по-на юг, при Гуляйполе, са отбити 12 руски пехотни атаки. Там руснаците казваха, че са превзели село Добропиля (да не се бърка с Добропиля северно от Покровск), но украинците публикуваха геолокализирани от селото видеокадри как са разпънали украинското знаме. 16 руски пехотни атаки е имало от североизток на Покровск, откъм Торецк към Константиновка, но едва 1 атака от Часов Яр към Константиновка (Краматорско направление). В Славянското направление (при Северск) са станали 13 руски пехотни атаки – за него украинският военен телеграм канал „Офицер“ предупреждава, че руснаците атакуват Малиновка, а тя е само на 16 километра източно от Краматорск. Въпросът е дали атаката е за да има удар по фланга към Северск или за плацдарм за бъдещо настъпление към Краматорск, затова трябва да има подготовка, добавя каналът. Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов предупреждава, че ако Малиновка падне, оттам руснаците ще изстрелват дронове по Краматорск и ще го съсипят – защото Малиновка е по-висока и удобна точка за такива операции. В Лиманското направление руските пехотни атаки са били 9, докато в Купянското – едва 2.

Russia is falsely claiming to have captured Dobropillia near Huliaipole, according to the Ukrainian General Staff. A Russian sabotage and reconnaissance group infiltrated the village outskirts, taking advantage of bad weather. The group has since been eliminated and the village… pic.twitter.com/MCeON5aumw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 4, 2025

"Сривът на отбраната на Покровск не доведе до пълна капитулация на Мирноград, а вражеските безпилотни летателни апарати, подобно на ракетите им, продължават да нанасят щети на индустрията ни в тила. Отношението тип "щраус", че става въпрос само за отломки, не отговаря на очевидните потвърждения (за поражения) чрез геолокализация и създава състояние на безсмиленост да се помага на специалната военна операция", възмущава се в дневния си обзор руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора". Според Hromadske, руските сили са обкръжили на практика Мирноград, но частично украинските усилия за осигуряване на логистика за украинските войници там са успешни. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, твърди, че сега при Покровск боевете се водят в западното предградие на града Гришино и линията към село Билецко и че ако руснаците установят контрол, ще могат да тръгнат към Добропиля на север (Добро поле), където през есента 51-ва руска общовойскова армия за кратко направи пробив, но той беше елиминиран. ISW предупреждава, че още не е видял сигурни геолокализирани видеокадри, които да потвърждават, че руската армия е обкръжила успешно Мирноград. А говорителят на 7-ми украински десантно-щурмови корпус Володимир Полевий отрече, че Мирноград е обкръжен – Полевии заяви, че продължават ротациите на личен състав в града и защитата му – Още: Сирски настоява: Държим части от Покровск и Мирноград

Russian infantry exits basement while observed by a Ukrainian drone, Rivne Donetsk Oblast@GeoConfirmed



48.302085, 37.217074 pic.twitter.com/2MTsbpdQ4o — Bielitz (@Bielitzling) December 3, 2025

"Ситуацията беше безнадеждна. Решихме да излезем и да се предадем" - есенцията от разпит на пленени в Купянск руски войници, което е още едно потвърждение за лъжите на Путин как градът е превзет от руската армия. Всъщност там за последното денонощие има едва 2 руски пехотни атаки, а руските войници са изолирани в северната част на града. Пленените разказват как са били насочвани от дрон накъде да вървят и също безпилотен летателен апарат им спуснал вода да пият. Освен това, по радио руснаците са били предупредени, че има опасност техните да ги убият. "Бяха добри с нас", казват те за украинските войници, които са ги пленили:

"We had only one path, there was no going back." - Russian occupiers in the Kupyansk area surrendered to border guards from the "Orion" unit. pic.twitter.com/jQIEaGXixE — WarTranslated (@wartranslated) December 4, 2025

В източните покрайнини на намиращото се южно от Лиман село Ямпол малка руска щурмова група е била елиминирана от украинските спецчасти – трима руски войници са неутрализирани:

A Russian sabotage group infiltrated the eastern edge of Yampil (Lyman axis) but was swiftly eliminated by Ukraine’s Special Operations Forces. Three Russians were neutralized with support from UAV crews during the operation. pic.twitter.com/4DgxQZOjNR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 4, 2025

При Вовчанск руснаците бомбардират позиции в село Вовчански Хутори, където уж вече имаха контрол – т.е. нова подсказка, че нещата с превземането на самия Вовчанск не стоят така, както обяви началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов:

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 137 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 90 от тях са клас "Шахед". Свалени са 80 дрона, има регистрирани руски удари на 13 места в Украйна. Украинската спешна служба съобщава за руски удари в Харков и пожар от 500 квадрата там, без пострадали хора. В Днипро обаче е загинало 12-годишно момче, още трима души са ранени – това са родителите му, след като руските дронове са ударили два квартала на града, добавят от украинската спешна служба в официалния си профил във Facebook – Още: Първият руски терминал за износ на пропан-бутан гори ярко, Сизранската рафинерия - също (ВИДЕО)