Никола Цолов: С отбора се разбираме супер, съотборникът ми ме кара да се справям по-добре

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов изрази задоволството си от добрата комуникация, която има в неговия тим – Кампос Рейсинг. Родният състезател говори пред колегите от „Нова телевизия“ преди последния старт за сезона на пистата „Яс Марина“ в Абу Даби. В предишната надпревара, която бе първа за 18-годишния талант във Формула 2, Цолов завърши на седмо място в основното състезание на „Лусаил“ и взе първи точки.

Никола Цолов отскоро кара във Формула 2

Никола Цолов сподели, че е много доволен от факта, че може да сподели последните две състезания от сезона с неговия съотборник Арвид Линдблад. По думите на Българския лъв великобританецът е достатъчно добър, за да кара във Формула 1. Родният талант призна, че конкуренцията между двамата го кара да работи усилено и да се справя все по-добре. Цолов също така разкри, че вече има личен физиотерапевт – нещо, което му липсваше във Формула 3.

Какво обясни Българския лъв

„Късметът не беше на наша страна през целия уикенд и въпреки това бяхме в топ 10 във всяка сесия. С отбора се разбираме супер. Радвам се, че мога да споделя тези две състезания с моя съотборник. Достатъчно добър е за Формула 1 и това ме бута да се справям по-добре. В Катар бях по-бърз от него и това бе голям плюс за мен. Всички имаха физиотерапевти преди, само аз нямах. Сега мога повече да се фокусирам върху карането и да се наслаждавам“, заяви Никола Цолов.

