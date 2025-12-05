Войната в Украйна:

Изненада: Лапорта сдава президентския пост в Барселона!

05 декември 2025, 10:43 часа 296 прочитания 0 коментара
Жоан Лапорта няма да се кандидатира за нов мандат като президент на испанския футболен клуб Барселона, съобщава вестник Мундо Депортиво. Настоящият му мандат изтича през 2027 година. „Мога да се кандидатирам отново, но не планирам. Би било неподходящо“, заяви Лапорта.

Лапорта е начело на Барса от 2021 година

63-годишният испанец е президент на Барселона от 2021 г. Преди това той заемаше поста от 2003 до 2010 година. Под негово ръководство отборът спечели шест пъти титлата в Ла Лига, три пъти купата на Испания, четири Суперкупата на Испания, два пъти Шампионската лига, по веднъж Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство на ФИФА.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
