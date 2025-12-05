1/4 от търговците вдигнали цените необосновано, хипермаркетите били най-коректни

1/4 от търговците, които Комисията за защита на потребителите е проверила, са увеличили цените неоснователно.

Това заяви временно изпълняващият функциите председател на КЗП Александър Колячев по отношение на извършваните от тях проверки за нерегламентирано поскъпване преди въвеждането на еврото у нас.

Глоби до 100 000 лв грозят нарушителите

"Забелязваме, че има и търговци, които не спазват изцяло разпоредбите на закона. Установили сме 49 търговци от над 200, които наблюдаваме, които по отношение на 80 продукта са увеличили цените си необосновано. Но иначе към момента на пазара има изключително спокойствие по отношение на движението на цените на хранителните стоки", заяви Александър Колячев.

По думите му ще стартира проверка за установяване дали увеличенията са неоснователни.

"КЗП ще изиска от търговците първична информация, документи, фактури и обяснения. След това се преценява дали има необоснованост", коментира той.

Колячев напомни, че според характера на нарушението недобросъвестните търговци ги грози солена глоба до 100 000 лв.

Източник: КЗП

"Тогава прилагаме Закона за административните нарушения и наказания, който предполага първо да им издадем акт, след това да приемем и обсъдим писмени възражения и чак след това налагаме наказателни постановления. Те варират като глоби от 5000 лв до 100 000 лв. Този широк диапазон е предвиден затова - за да се види този търговец дали спекулира с голям брой стоки например. Така че ние имаме достатъчен инструмент да спрем всякакви такива зловредни действия", заяви експертът.

Големите хипермаркети - най-примерни

Той уточни, че проверките на КЗП стават все по-мащабни. Комисията получава и институционална подкрепа, като най-често работи съвместно с Националната агенция по приходите и Районните здравни инспекции.

Той отговори и на критиките дали проверяват предимно "дребните риби" - малки магазини и търговски обекти, а избягват големите играчи като веригите хипермаркети.

Колячев успокои, че като цяло цените по групи стоки в магазините не се увеличават и няма драстични движения. При най-големите търговски вериги се наблюдават най-малко нарушения, категоричен беше той.

На въпрос дали могат да бъдат публикувани "черни списъци" с некоректни търговци, Колячев отговори, че това е възможно, но чак след като приключат производствата.

