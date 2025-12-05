Издърпал го от шията й: Мъж е задържан за грабеж на златно колие

Мъж на 43-години е задържан за грабеж в Хасково, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Предполагаемият извършител на престъплението е арестуван след сигнал от 66-годишна жена от града.

Жертвата съобщила, че вчера по обяд в района на Многопрофилната болница за активно лечение е била нападната от непознат мъж. Той я застигнал, хванал я за шията и ѝ издърпал златния синджир. Успял е да открадне част от него с висулката му.

В хода на незабавните издирвателни действия, полицаи от управлението в областния град са установили и задържали заподозрения за деянието. Това е мъж от село Узунджово, познат им с подобните си прояви. Той е признал действията си и върнал инкриминираната вещ с протокол по образуваното досъдебно производство, допълват от полицията.

Последният осъществен грабеж в област Хасково бе на девети юли в Димитровград. Тогава обектът на грабежа бе същият - златен синджир, който 18-годишен дръпнал от врата на 40-годишна жена в района на жп гарата, след което оставил бижуто срещу над 1000 лева в заложна къща.