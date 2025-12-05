"Духът от бутилката вече е изпуснат": АПС са се подписали под вота на недоверие (ВИДЕО)

Парламентарната група на Алианс за права и свободи (АПС) на Ахмед Доган са се подписали под вота на недоверие срещу правителството, иницииран от ПП-ДБ. Те ще бъдат съвносители на вота, като цялатна парламентарна група се е подписала под мотивите на ПП-ДБ за вот на недоверие срещу кабинита "Желязков" на тема "провал в икономическата политика". Това е поредният вот на недоверие срещу правителството, което управлява страната от 16 януари 2025 г., но и което АПС първоначално подкрепяха.

Припомняме, че под вота вече се подписаха и от МЕЧ, като те ще участват и в изготвянето на мотивите.

На въпрос дали има увереност, че всички 15 души ще гласуват за вота на недовери, от Хайри Садокъв отговори, че са убедени, че това ще се случи. Той очаква и че вотът ще успее.

"Духът от бутилката е изпуснат"

От своя страна Хасан Адемов каза, че дори да не успее вотът на недоверие, духът е изпуснат от бутилката. "Въпросът не е дали ще падне правителството, въпросът е кога това ще се случи", заяви Адемов.

Той разкритикува и безпардонното отношение на управлявагщите и начинът, по който са се опитали силово да прокарат бюджета.

Според него в случай, че едно правителство не успее да прокара бюджета си през Народното събрание, това обикновено означава оставка на правителството.