Правилото 8-8-8: Как лавандулата да цъфти по-дълго и по-пищно

В началото на лятото много от нас се надяваме да са отстранявани прецъфтелите лавандулови растения, за да се удължи сезона на цъфтеж. Но след осмия ден от осмия месец (8 август) е време да помислим за намаляване на лавандуловите ни растения с поне 20 см (в зависимост от размера и общото състояние на растението).

Един вариант, е да намалите растението лавандула, така че да е високо 20 см и широко 20 см (отново, като се има предвид размера на растението). Друг вариант за лавандулата, обаче включва намаляване на размера на растението с приблизително 20 см по цялата му дължина.

Това включва създаване на по-закръглена, компактна форма и премахване на изкривени, дългокраки стъбла, мъртви клони и останалите цветни стъбла. Целта е да се даде на лавандулата, независимо дали е в саксии, в градински лехи или бордюри, най-добрият шанс да забави здравословно растежа си с наближаването на период на покой.

Защо правилото 8-8-8 е важно

Правилото 8-8-8 за лавандулата предоставя полезна помощ при определянето на необходимостта от почистване – основано на идеята, че някои цветове на лавандулата започват да умират с началото на август. То определя момент (след цъфтежа, но преди есента), когато е добре да се подреже лавандулата, за да ѝ се даде възможност да се подмлади и да развие нов растеж, преди да се забави за периода на покой. В идеалния случай е добра идея да се даде на лавандуловите растения поне месец, за да се възстановят от резитбата в „края на сезона“, преди да настъпят по-студените месеци.

Така че правилото 8-8-8 за лавандулата е важно като барометър за официално отбелязване на края на цикъла на цъфтеж и посрещане на по-спокойна фаза на растеж като цяло, преди растенията да се успокоят напълно. Правенето на тези важни резитби сега насърчава изблик на нов зелен растеж, който може да се установи, преди растението да започне да почива.

След това то се събужда следващата пролет с необходимата листна маса, за задействане на двигателите за новия сезон на цъфтеж. Така че тази навременна августовска резитба е жизненоважна, за да се помогне на лавандулата да се „запаси“ с пресни запаси преди зимата.

Колко стриктно е правилото 8-8-8

Начинът, по който прилагате правилото 8-8-8 за лавандуловите растения, ще зависи от няколко специфики, но точният характер както на времето, така и на количеството все още изисква известна инстинкт и адаптация. Основният определящ фактор е дали вашата лавандула наистина достига края на своя специфичен сезон на цъфтеж.

Както при много съвети, това е такъв, който можете да адаптирате към вашата собствена ситуация. Обаче това е валидна контролна точка - възможност да инспектирате, оцените и формулирате следващи стъпки.

Обърнете внимание на цвета на лавандулата – ако изглеждат сиви, това е основният признак. Опрашителите също ще ви кажат кога цветовете на лавандулата са на път да прецъфтяват – като откажат да се хвърлят по същия начин.

Внимавайте за издълженост и празнини в растението. Където има възможности за намаляване на умората, но и за подобряване на формата му, не се страхувайте да използвате това правило, за да предизвикате фаза на целенасочено подмладяване.

Как да подрязвате с правилото 8-8-8

Ако лавандулата ви е спряла да цъфти, предимно е покрита с избледнели цветове, изглежда дългокрака и сякаш се е срутила, лятното ви подрязване със сигурност ще бъде от полза. Уверете се, че ножиците ви са остри. Струва си също да използвате метър или ролетка, за да проверите както височината, така и ширината на растението.

Когато правите разрези, не режете безразборно в дървесната зона. Огледайте се внимателно и проверете по дължината на клоните. Не трябва да режете в дървесната част – освен ако не изглежда сравнително безжизнена, не е дала зеленина или цъфтеж през лятото и не добавя нищо към цялостната форма.

Идеалният вариант е да режете точно над зоната, където започват листата. По дължината на вдървените стъбла, където виждате синьо-зелени цветни възли, отрежете точно на север от тях. Резултатът, ще бъде лек цвят на листата, със значително намаляване на мащаба и формата на растението. Можете да използвате тази възможност, за да вземете резници от лавандула и да започнете следващото си поколение в саксии.

