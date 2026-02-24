Съвременно робство: Българи са били принуждавани да работят безплатно в Гърция

Четирима български граждани са арестувани за предполагаемо подвеждане на други уязвими хора от България да дойдат на работа в Гърция, където са били държани при тежки условия и принуждавани към ефективно робство, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Заподозрените, които бяха арестувани в събота, бяха идентифицирани като двама мъже на 26 и 48 години и две жени на 24 и 44 години. Те са обвинени в трафик на хора и принадлежност към престъпна организация.

Eдин от заподозрените е обвинен и в изнасилване, тъй като е отвлякъл жена от село в България и я е довел в Гърция, където я е нападнал сексуално и я е принудил да прави секс с възрастен мъж за пари.

Разкриването на престъплението

Репресиите бяха разкрити след телефонно обаждане за помощ от двама български мъже в района на Фарсала в Централна Гърция.

Когато полицията ги откри, те казаха, че са били доведени там в петък, след като са отговорили на онлайн обява за работа, и заподозрените са иззели документите им за самоличност.

Те били отведени в колиба в селска част на Фарсала, където са открили още четирима български мъже, които са били настанени там и принудени да извършват селскостопански труд без заплащане.