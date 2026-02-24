Лайфстайл:

Съвременно робство: Българи са били принуждавани да работят безплатно в Гърция

24 февруари 2026, 16:36 часа 228 прочитания 0 коментара
Съвременно робство: Българи са били принуждавани да работят безплатно в Гърция

Четирима български граждани са арестувани за предполагаемо подвеждане на други уязвими хора от България да дойдат на работа в Гърция, където са били държани при тежки условия и принуждавани към ефективно робство, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Заподозрените, които бяха арестувани в събота, бяха идентифицирани като двама мъже на 26 и 48 години и две жени на 24 и 44 години. Те са обвинени в трафик на хора и принадлежност към престъпна организация.

Eдин от заподозрените е обвинен и в изнасилване, тъй като е отвлякъл жена от село в България и я е довел в Гърция, където я е нападнал сексуално и я е принудил да прави секс с възрастен мъж за пари.

Разкриването на престъплението

Репресиите бяха разкрити след телефонно обаждане за помощ от двама български мъже в района на Фарсала в Централна Гърция.

Когато полицията ги откри, те казаха, че са били доведени там в петък, след като са отговорили на онлайн обява за работа, и заподозрените са иззели документите им за самоличност.

Те били отведени в колиба в селска част на Фарсала, където са открили още четирима български мъже, които са били настанени там и принудени да извършват селскостопански труд без заплащане. ОЩЕ: Пъклен план с армия от бездомници: Млади американци искаха да поробят остров

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Гърция Робство българи изнасилване задържани българи измама
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес