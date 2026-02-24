Спорт:

Младежи от БЧК направиха мартеници за медици и пациенти от ВМА

Младежи от Български червен кръст (БЧК) отново показаха, че доброто има лице. Дни преди 1 март те дариха ръчно изработени мартеници на медиците и пациентите във Военномедицинска академия (ВМА). Събитието се случва за поредна година и вече е повече от традиция. То е знак на внимание към хората, които всеки ден се грижат за чуждия живот и към онези, които водят своята битка за здраве.

Повече за инициативата

От името на Столичната организация на БЧК Долли Петрова изрази искрената си благодарност към медиците за професионализма, отдадеността и човечността. Тя подчерта, че зад всяка бяла престилка стои огромна отговорност и сърце, което не спира да се бори за пациентите.

За нас това е жест, който показва, че не сме забравени. Тези малки бели и червени конци носят голяма надежда и ни напомнят, че доброто е живо и че някой мисли за нас. А когато младите хора избират да даряват внимание и време, това е най-силното послание за бъдещето, каза от своя страна главната медицинска сестра на ВМА Валентина Цекова.

По-рано младежите поднесоха цветя пред Паметника на медицинските чинове, отдавайки почит към медиците, загубили собствения си живот, докато се борят да спасят друг.

Весела Софева
