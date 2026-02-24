"Изнервеният Пеевски е превърнал хотел "Берлин" в бункер и привиква магистрати" (ВИДЕО)

Изненадващата проверка на прокуратурата срещу служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев издава притеснението на особено изнервения Делян Пеевски. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, който определи като "много правилни" стъпките на правосъдния министър Андрей Янкулов за отстраняването на изпълняващия функциите главен прокурор с изтекъл мандат Борислав Сарафов.

"Самонастанилият се в кабинета на главния прокурор Борислав Сарафов - Чикатилото не иска да излезе оттам, не иска да освободи охраната си и българските граждани от разхода, който плащат за престоя му там. Вместо това, днес изненадващо прокуратурата започна проверка срещу служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев. Очевидно Делян Пеевски е притеснен от това, че му се изплъзват властта и капиите в съдебната система. Очевидно затова е започнал да привиква ключови фактори от ВСС и съдебната система в хотел "Берлин", да ги хока и да иска конкретни неща от тях", разкри Мирчев. Още: Станка Златева пред Actualno.com: Никога не съм виждала Пеевски! Развалихме рахатлъка на ЦСКА и Ганчев

"Хотел "Берлин" е бункер"

Той подчерта, че Пеевски е превърнал хотел "Берлин" в своеобразен бункер, над който е почти невъзможно да прелитат дронове заради необясними смущения в района. Поради тази причина "Да, България" внася искане до Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), която следва да направи проверка какво точно се случва.

"Нека от КРС проверят какво толкова ценно има в района на хотел "Берлин", кои хора са ходили там и защо, готови ли са хората от ВСС и други ключови фактори в съдебната система да кажат кога са били и какво са правили там, какво точно е искал от тях Пеевски и защо е толкова изнервен", призова Мирчев. Още: Владислав Панев: "Изнася ли се Пеевски? Велико Желев е купил "Слънчев ден" от него"

Мнозинството

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че мнозинството в отиващото си Народно събрание продължава да прави каквото си иска и да потъпква изборните права на българите в чужбина, след като днес в парламентарна комисия беше отхвърлено ветото на президента Йотова върху промените в Изборния кодекс.

"Това мнозинство продължава досущ като кокошка с отсечена глава да търчи напред-назад из двора и да прави поразии. Отиващите си управляващи отново се събраха, за да нарушат изборните права на българите в чужбина. Виждаме, че това може би е сделка, която ще направи така, че за подуправител на БНБ да бъде избран някой верен партиен кадър на БСП от тези, които ще се пенсионират. Поради това днес в комисия БСП не постъпи така, както беше заявил новият председател Крум Зарков. Ще видим утре и в пленарна зала дали ще се държат по същия начин, но по всичко изглежда, че са чакали министрите на Пеевски да се върнат в парламента като депутати, за да имат отново мнозинство и да отхвърлят промените в Изборния кодекс", анализира Божанов. Още: Гюнер Тахир: Хората на Пеевски обикалят страната, но там вече нямат този ентусиазъм

"Петрохан"

Политическият лидер бе категоричен, че формацията му ще се противопостави на това и добави, че "Да, България" отново ще внесе искането за разсекретяването на всички факти по криминалния казус "Петрохан".

"Вчера МС взе решение за оттегляне на кандидатурата на Деньо Денев. Това е правилно решение - ние самите сме искали оставката му много пъти. Последният път това беше свързано със случая "Петрохан" и с факта, че Денев скри информация от българските граждани и не отговори на ключови въпроси, свързани с разследването. За утрешното парламентарно заседание внесохме отново нашето искане за разсекретяване на всичко, свързано с казуса. Ще настояваме то да бъде гласувано от това мнозинство, което се прави, че много го интересува казусът "Петрохан", но в крайна сметка продължава да крие както въпросната информация, така и Деньо Денев", заключи Божанов.