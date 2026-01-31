Отглеждане на зеленчуци в малки пространства - съвети на старите градинари

„Почти всеки има достъп до повече пространство, отколкото осъзнава. Просто е нужно малко креативно мислене, за да го осъзнаете“, казва Андреа Белами в книгата си„ Зеленови градини с малко пространство“ . Покрив, алея, веранда и дори стълба са подходящи места за отглеждане на зеленчуци. Ключът към успеха е внимателното планиране и максималното използване на това, което имате.

Отглеждайте зеленчуци в контейнери

Ако отглеждането в земята не е опция поради ограничения в пространството, лоша почва или липса на слънце, контейнерите са чудесна алтернатива. Когато отглеждате ядливи растения в саксии, изберете сортове за вътрешен двор или джудже и растения с плитки корени като маруля, репички, чесън и праз. За контейнери можете да използвате почти всичко, което може да побере пръст - от платнени торби за отглеждане до стари метални кофи за измиване - стига да осигурите добър дренаж, казва Белами. Не забравяйте, че контейнерните растения се нуждаят от повече вода от тези в земята, най-добре е да не ги оставяте да изсъхнат напълно. Също така не забравяйте да торите контейнерите си по време на вегетационния период, като използвате органичен тор

Отглеждайте зеленчуци в повдигнати лехи

Повдигнатите градински лехи също са чудесен вариант – ако имате равна основа, върху която да ги изградите. В сравнение с вкопаните лехи, те предлагат предимствата на по-лесен достъп, по-добър дренаж и по-бързо затопляне на почвата през пролетта. „Изкопаването и обработката на лехите в земята е чудесно, но може да отнеме няколко години, за да се изгради наистина добра почва. Повдигнатите лехи, пълни със смес от добра почва и компост, ще дадат добър старт на начинаещите. Дори леха с размери от 1,2x1,2 метра ще побере много зеленчуци и ще бъде лесна за управление“, казва Сузи Мидълтън, запалена градинарка и автор на множество готварски книги.

Отглеждайте зеленчуци вертикално

Ако искате да засадите лозови зеленчуци като боб, краставици и тикви, дайте им нещо, за което пипалата им да се хващат, като например пергола, ограда или мрежа. Градинарството не само спестява място, но и създава структура и визуален интерес. „Обичам да засаждам краставици до градинската ограда или на пергола, за да спестя място; всяко растение се нуждае само от около 30 см пространство в градината“, казва Мидълтън.

Перголите се предлагат в безброй форми, стилове и материали. Но можете лесно да си направите свои собствени, като използвате прости бамбукови пръти, закрепени на върха, за да оформите форма на типи. Ако имате място на слънчева външна стена, Белами препоръчва да отглеждате билки и зеленчуци с плитки корени в стенни саксии или модулни зелени стенни системи.