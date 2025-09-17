По ценен от злато: Как да използвате горния почвен слой във вашия двор

Органичната почва е често срещан термин в градинарството и често се продава в градински магазини и онлайн, или в торби, или на едро за големи проекти. Това е естествен продукт от горния слой на почвата, пълен с хранителни вещества и микроорганизми. Вече имате горен почвен слой в градината си, чието качество може да варира, но вероятно ще се подобри и градината ви. И така, къде точно и как трябва да го използвате?

Това може да е объркващо, особено за начинаещи или неопитни градинари. Когато купувате почва за градината си, може да разгледате торбичките в магазините и да се озадачите от различните термини като горен почвен слой, градинска почва, почва за саксии и компост. Тъй като всеки от тях има различен състав и употреба, това е решение, което искате да вземете правилно.

Тук се фокусираме върху използването на горен почвен слой в градината. Разкриваме ви четирите най-добри градинарски проекта, за които трябва да използвате горен почвен слой и за какво не. Ако някога сте се колебаели между горен почвен слой и градинска почва, искаме да ви помогнем да използвате най-добрия материал за вашата градина.

Горен почвен слой срещу градинска почва – каква е разликата

Тези две са потенциално най-объркващи за избор. Много градинари ще се чудят: каква е разликата между градинска почва и горен почвен слой?

Горният почвен слой, както бе споменато по-горе, е естествен материал от горните два до двадесет сантиметра (5 до 20 сантиметра) на почвата. Градинската почва е смесен продукт от горния почвен слой и други органични вещества, като компост, оборски тор, торфен мъх или тор.

Двата продукта могат да се смесват в много проекти, но има случаи, когато градинската почва е за предпочитане пред горния почвен слой, например за подобряване на градинската почва и добавяне на хранителни вещества в края на сезона или за горния слой при запълване на повдигната градинска леха .

За какво се използва горният почвен слой?

Горният почвен слой е изключително полезен в градината и се използва най-добре по следните начини:

1. За създаване на нови лехи и бордюри

Подготовка на цветна леха с почва и количка, пълна с градински инструменти

Няма гаранция, че съществуващата почва във вашата градина е с високо качество. Ако се стремите да добавите нови идеи за цветни лехи към градината си, независимо дали става въпрос за бордюри по периметъра на двора ви или за островно легло , вие искате почвата с най-добро качество, за да могат растенията да виреят.

Добавянето на горен почвен слой при създаването на нови лехи или бордюри може да помогне за подобряване на цялостното здраве на почвата , добавяйки хранителни вещества и микроби, както и подпомагайки задържането на вода и дренажа.

Добър слой от пет до три инча (5-7,5 см) качествен горен почвен слой – смесен горен почвен слой, който може да включва компост, е идеален – може да се изкопае и смеси със съществуващата почва или да се постави върху картон, ако искате да започнете градинска леха без копаене . За да увеличите допълнително хранителните вещества в почвата , добавете градинска почва или компост към сместа от горен почвен слой.

2. За запълване на повдигнати градински лехи

Повдигнатите лехи са чудесни за отглеждане на много цветя и зеленчуци, особено в по-малки пространства. Трябва да напълните повдигнатите лехи с почва; това може да означава много потенциално скъпа почва, в зависимост от размера на вашите повдигнати лехи.

Горният почвен слой предлага евтин вариант за полагане на почва в повдигната градинска леха , особено за запълване на долните нива. Поне 50% от почвата в повдигнатата леха може да бъде висококачествен горен почвен слой; добро съотношение често е 60% горен почвен слой, 30% компост и 10% градинска пръст.

В този случай използвайте качествен пресят почвен слой. Такъв продукт има по-фина текстура, тъй като е преминал през мрежа. Можете да изберете по-евтин, непресят почвен слой за работа в насипно състояние, но може да се наложи да отделите време за отстраняване на камъни, пръчки или корени от него.

3. Да се ​​постави трева

Когато положите чим , той ще пусне корени бързо в здравия горен почвен слой. Най-добрият начин да подобрите процента си на успех е да почистите почвата от плевели и камъни и да добавите 10-15 см качествен горен почвен слой към мястото.

Изравнете горния почвен слой, разчупете всички бучки и го изгребете до фина обработка, преди внимателно да утъпчете почвата и след това да изравните лехата отново с гребло. След това можете да започнете да полагате чим, като винаги започвате от ръба.

След като тревата е положена, смесете малко тревни семена с малко повече горен почвен слой и запълнете фугите между тревните пластове.