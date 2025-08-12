Последен шанс да подхраните розите преди зимата: С какво трябва да ги торите през август?

Как и какъв е най-добрият начин да подхранваме розите в края на лятото

Градинарите с опит препоръчват подхранване на розите няколко пъти на сезон - от пролетта до края на август. През този период можете да използвате както течни, така и гранулирани смеси, както и да добавяте микроелементи, които подпомагат цялостното състояние на храстите.

Как да подхранваме розите през август

За да радват розите с пищен и продължителен цъфтеж, те се нуждаят от редовно подхранване. Най-важните елементи са фосфор, калий и азот, но е важно да се поддържа баланс. Излишният азот прави растението по-уязвимо към болести, така че подхранването трябва да бъде добре балансирано. Ето как да подхранвате розите в края на лятото, така че да радват с буен цъфтеж до късна есен.

Правилното торене през август помага за укрепване на кореновата система, стимулира растежа на младите издънки, насърчава образуването на повече пъпки и придава на листата и цветовете наситен цвят.

За обилен цъфтеж трябва да обърнете внимание на фосфорните торове, защото те активират образуването на пъпки и укрепват кореновата система. Калият е отговорен за образуването на цветове и повишава устойчивостта на болести. Азотът стимулира растежа на зелената маса. Трябва обаче да се внимава с азотните торове, тъй като излишъкът им намалява имунитета на растението.

В допълнение към основните елементи, розите се нуждаят от бор, магнезий, желязо и манган. Те подобряват цвета на листата, спомагат за поддържането на декоративния вид и повишават устойчивостта на неблагоприятни условия.

Препоръчително е торенето да се извършва до края на август, през септември торовете вече не се прилагат, за да може растението спокойно да се подготви за зимата.

Най-добрият тор се счита за този с азот, фосфор и калий, в съотношение 3:1:2. Може да се използва в течна и гранулирана форма. Течните смеси действат по-бързо, докато гранулираните осигуряват дългосрочна подкрепа. При прилагане на торове трябва да отстъпите на около 15 см от основата на храста, за да избегнете изгаряния, а след торене е задължително да полеете растението.

За тези, които предпочитат органични торове е подходяща запарка от плевели. За приготвянето ѝ нарежете билките, добавете няколко супени лъжици калцинирана сода, залейте с вода и оставете да ферментира. След филтриране, разредете разтвора с вода в съотношение 3:10 и го нанесете под храстите.

Друг ефективен вариант: разтворете 15 гр суперфосфат и 16 гр калиев монофосфат в кофа с вода. Тази смес ще помогне на розите да наберат сила преди зимния период на покой.

