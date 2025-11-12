Правилна грижа за коледния кактус

Коледният кактус ( Schlumbergera x buckleyi ) е много обичано празнично растение, което предлага зрелищна цветна украса по време на празниците. За разлика от пустинните кактуси, той произхожда от влажните тропически гори на Бразилия, което означава, че грижата за коледните кактуси е доста различна от тази за сукулентите, адаптирани към суха среда.

Има три вида празнични кактуси и въпреки че „коледен кактус“ често се използва общо, растението се различава леко от своите братовчеди, кактуса за Деня на благодарността и великденския кактус. По-специално, кактусът за Деня на благодарността с шиполистни листа е този, който се продава най-често под етикета „Коледа“. Ако не сте сигурни кой вид притежавате, не се притеснявайте. Грижата за коледните и благодарствените кактуси е почти идентична и двата разчитат на едни и същи светлинни и температурни сигнали, за да цъфтят. Грижата за великденския кактус обаче е малко по-сложна, тъй като растенията са по-претенциозни.

С правилна грижа, коледният кактус може да живее поколения наред – понякога повече от век – което го прави истинска семейна реликва. Следвайте съветите по-долу, за да поддържате растението си в перфектно здраве и да цъфти навреме всяка година.

В естествената си среда коледните кактуси са поделовидни растения, които получават предимно филтрирана слънчева светлина. Така че, когато се отглеждат като стайни растения, най-доброто място е близо до светъл прозорец, но със защита от силно следобедно слънце. Идеален е източен или югоизточен прозорец, но растенията могат да се отглеждат и в стаи с южно изложение, ако се използва прозрачна завеса за филтриране на светлината.

Изискванията за осветление на коледния кактус са най-важни през 6-те до 8-те седмици преди цъфтежа. По това време растенията се нуждаят от дълъг, непрекъснат период на тъмнина всяка нощ. Ако искате цъфтеж за Коледа, тогава в началото до средата на октомври го поставете в стая, където може да изпита 12-14 часа пълна тъмнина всяка нощ, или го покрийте с кутия или дишаща торба.

Колко често да поливаме коледен кактус

Нуждите от влага на коледните кактуси са доста различни от тези на пустинните кактуси. Това са тропически сукуленти, които изпитват повече валежи и влажност. Когато дъждовната вода е оскъдна, те вземат влага от росата и околната органична материя. Места като тези не са естествено влажни през цялото време, нито пък са изключително сухи.

Поливането на коледния кактус трябва да е често през пролетта и лятото, когато растежът е активен, и намалено през по-хладните сезони. Стремете се към поливане на всеки 1 до 2 седмици през пролетта и лятото и на всеки 2 до 3 седмици през есента и зимата. Но се ръководете от усещането на почвената смес, като ѝ позволите да изсъхне леко между интервалите на поливане, но не напълно.

Как да постигнете точното време за цъфтеж на коледния кактус

Избягвайте прекалено щедрото поливане, което ще доведе до гниене на стъблата и корените , а също така може да привлече вредители като гъбични комари . Ако растенията изглеждат жълти и увяхващи, а почвата е влажна, тогава трябва да предприемете действия. Грижата за преполивания коледен кактус включва изваждане на растението от саксията му, изплакване и подрязване на изгнилите корени, след което оставянето му да изсъхне преди пресаждане.